التشكيل - سعداوي يقود دفاع المصري.. وسعد سمير أساسي مع سيراميكا

الأحد، 23 يونيو 2024 - 18:20

كتب : FilGoal

حسام جريشة - المصري ضد سيراميكا كليوباترا

يبدأ عمرو سعداوي في مركز الظهير الأيسر لـ المصري لتعويض غياب حسين السيد بسبب الإصابة في مواجهة سيراميكا كليوباترا لحساب الجولة 27 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد برج العرب في الإسكندرية بلقاء يبدأ في السابعة مساءً.

بينما يبدأ سعد سمير أساسيا للمرة الثانية هذا الموسم مع سيراميكا كليوباترا بعدما كانت الأولى ضد المصري في الدور الأول.

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ويواصل أيمن الرمادي الاعتماد على جون إيبوكا في قيادة هجوم فريقه.

وجاء تشكيل المصري:

حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: كريم العراقي – باهر المحمدي – محمد دبش – عمرو سعداوي

الوسط: محمود حمادة – معتز زدام – عبد الرحيم دغموم

الهجوم: محمد الشامي – فخر الدين بن يوسف – ميدو جابر

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد شحاتة – عمرو موسى – يوسف الجوهري – حسين فيصل – أحمد عيد – إيزي إيميكا – غيلاس قناوي – محمد طارق – أحمد أشرف.

فيما جاء تشكيل سيراميكا:

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: محمد توني – خالد صبحي – سعد سمير – عبد الرحمن خالد "بودي"

الوسط: إبراهيم محمد – محمد عادل– أحمد قندوسي

الهجوم: صديق أوجولا – جون إيبوكا – أحمد بلحاج

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد كوكو – محمد سامي – محمد فايز – نور علاء – محمد إبراهيم – أحمد القرموطي – مروان عثمان – فيفور أكيم – أحمد ياسر ريان.

ويحتل المصري المركز الثالث برصيد 42 نقطة من 25 مباراة بفارق الأهداف عن الأهلي الثاني في ترتيب الدوري المصري.

فيما يحتل سيراميكا المركز العاشر برصيد 34 نقطة من 25 مباراة.

المصري سيراميكا كليوباترا
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