الهزيمة الأولى لـ طلعت يوسف.. الإسماعيلي يخطف فوزا غاليا من فيوتشر بعد إنقاذ العارضة

الأحد، 23 يونيو 2024 - 18:19

كتب : محمد رؤوف

الإسماعيلي

خطف الإسماعيلي فوزا غاليا على مودرن فيوتشر بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 27 ضمن منافسات الدوري المصري.

وسجل مروان حمدي هدف الدراويش الوحيد.

ويواصل الإسماعيلي سجله الجيد ضد مودرن فيوتشر إذ لم يتعرض للخسارة مطلقا ضده في 6 مباريات.

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وتمكن الإسماعيلي من تحقيق الفوز مرتين وتعادل في 4 آخرين.

وعلى الجانب الآخر، تعتبر هذه هي الهزيمة الأولى لمودرن فيوتشر تحت قيادة طلعت يوسف بعدما ظل 6 مباريات لم يخسر على الإطلاق.

وانتصر فيوتشر تحت قيادة طلعت يوسف في 4 مباريات وتعادل في مباراتين ضد الزمالك والمصري.

وللمباراة الثالثة على التوالي يسجل مروان حمدي، إذ سجل سابقا في القناة وإنبي.

وبهذا الفوز وصل الإسماعيلي للنقطة 31 في المركز الـ12 من 27 مباراة في جدول ترتيب الدوري المصري.

وتجمد رصيد فيوتشر عند النقطة 38 في المركز السابع من 26 لقاء.

التشكيل

دفع إيهاب جلال مدرب الإسماعيلي بثلاثي هجومي كالمعتاد بتواجد مروان حمدي وإريك تراوري وخالد النبريصي.

بينما طلعت يوسف مدرب فيوتشر لعب بغنام محمد وحمد كباكا وكجالي درامي في وسط الملعب.

بداية ولا أروع

بدأ الإسماعيلي بأفضل شكل ممكن وسجل الهدف في الدقيقة 14 عن طريق مروان حمدي بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

ركلة جزاء؟

مطالبات باحتساب ركلة جزاء لمودرن فيوتشر في الدقيقة 31.

تبديلا اضطراريان

تبديلان اضطراريان للإسماعيلي بخروج محمد فوزي ومحمد بيومي ودخول أحمد عادل عبد المنعم وعصام صبحي في الدقيقة 33.

العارضة تؤمن فوز الدراويش

أمنت العارضة فوز الدراويش بعدما سدد علي الفيل لاعب فيوتشر رأسية قوية في الدقيقة 88 ضربت العارضة عقب عرضية من ضربة ركنية.

واستطاع الإسماعيلي الحصول على 3 نقاط في مباراة صعبة للغاية.

الإسماعيلي مودرن فيوتشر الدوري المصري مروان حمدي
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