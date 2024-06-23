الهزيمة الأولى لـ طلعت يوسف.. الإسماعيلي يخطف فوزا غاليا من فيوتشر بعد إنقاذ العارضة

خطف الإسماعيلي فوزا غاليا على مودرن فيوتشر بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 27 ضمن منافسات الدوري المصري.

وسجل مروان حمدي هدف الدراويش الوحيد.

ويواصل الإسماعيلي سجله الجيد ضد مودرن فيوتشر إذ لم يتعرض للخسارة مطلقا ضده في 6 مباريات.

وتمكن الإسماعيلي من تحقيق الفوز مرتين وتعادل في 4 آخرين.

وعلى الجانب الآخر، تعتبر هذه هي الهزيمة الأولى لمودرن فيوتشر تحت قيادة طلعت يوسف بعدما ظل 6 مباريات لم يخسر على الإطلاق.

وانتصر فيوتشر تحت قيادة طلعت يوسف في 4 مباريات وتعادل في مباراتين ضد الزمالك والمصري.

وللمباراة الثالثة على التوالي يسجل مروان حمدي، إذ سجل سابقا في القناة وإنبي.

وبهذا الفوز وصل الإسماعيلي للنقطة 31 في المركز الـ12 من 27 مباراة في جدول ترتيب الدوري المصري.

وتجمد رصيد فيوتشر عند النقطة 38 في المركز السابع من 26 لقاء.

التشكيل

دفع إيهاب جلال مدرب الإسماعيلي بثلاثي هجومي كالمعتاد بتواجد مروان حمدي وإريك تراوري وخالد النبريصي.

بينما طلعت يوسف مدرب فيوتشر لعب بغنام محمد وحمد كباكا وكجالي درامي في وسط الملعب.

تشكيل مباراة مودرن فيوتشر والإسماعيلي في الجولة السابعة و العشرين #في_الدوري 📋 pic.twitter.com/0Bt97thTJB — FilGoal (@FilGoal) June 23, 2024

بداية ولا أروع

بدأ الإسماعيلي بأفضل شكل ممكن وسجل الهدف في الدقيقة 14 عن طريق مروان حمدي بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

ركلة جزاء؟

مطالبات باحتساب ركلة جزاء لمودرن فيوتشر في الدقيقة 31.

ضربة جزاء أم لا؟ ما رأيك في هذه الحالة التحكيمية في لقاء مودرن فيوتشر والإسماعيلي #ONTime_Sports pic.twitter.com/XyEcgF93Au — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 23, 2024

تبديلا اضطراريان

تبديلان اضطراريان للإسماعيلي بخروج محمد فوزي ومحمد بيومي ودخول أحمد عادل عبد المنعم وعصام صبحي في الدقيقة 33.

العارضة تؤمن فوز الدراويش

أمنت العارضة فوز الدراويش بعدما سدد علي الفيل لاعب فيوتشر رأسية قوية في الدقيقة 88 ضربت العارضة عقب عرضية من ضربة ركنية.

واستطاع الإسماعيلي الحصول على 3 نقاط في مباراة صعبة للغاية.

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