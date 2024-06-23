التشكيل – محمود صابر أساسي مع بيراميدز.. وخماسي دفاعي لـ المقاولون

دفع كرونوسلاف يورشيتش المدير الفني لبيراميدز بلاعبه محمود صابر في التشكيل الأساسي لمواجهة المقاولون العرب.

ويلعب بيراميدز ضد المقاولون العرب في الجولة 27 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على ملعب الدفاع الجوي.

وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:

المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد الشيبي – محمود مرعي – أحمد سامي – كريم حافظ

الوسط: مهند لاشين – محمود صابر – وليد الكرتي

الهجوم: مصطفى فتحي – فيستون ماييلي – إبراهيم عادل

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

شريف إكرامي - أسامة جلال – بلاتي توريه – أحمد توفيق – محمود عبد العاطي – محمود عبد الحفيظ "زلاكة" – محمد حمدي – دودو الجباس – فخري لاكاي

بينما جاء تشكيل المقاولون كالآتي:

المرمى: محمود أبو السعود

الدفاع: أمير عابد – أحمد الشيمي - أحمد مودي - فاروقا نور الدين – جوزيف أوشايا

الوسط: محمد هاني –– محمد عبد الناصر – محمود أبو الفتوح

الهجوم: أمادو نياس – محمود وادي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

عامر عامر – أسامة النجار – عمر فتحي – عبد الرحمن خالد – زياد فرج – عمار حمدي – فراس عايفيه – ياسين ياسر – مهند محمد

ويحتل بيراميدز صدارة الدوري برصيد 59 نقطة من 24 مباراة، ويأتي المقاولون العرب في المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 19 نقطة.