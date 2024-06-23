هدف الأهلي.. زين الدين بلعيد ينتقل إلى الدوري البلجيكي

الأحد، 23 يونيو 2024 - 17:12

كتب : FilGoal

زين الدين بلعيد

أعلن نادي اتحاد العاصمة الجزائري يوم الأحد انتقال مدافعه زين الدين بلعيد إلى فريق سان ترويدن البلجيكي.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن تحول وجهة بلعيد من الاقتراب من الأهلي إلى الدوري البلجيكي بناء على نصيحة فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني لمنتخب الجزائر.

وأفاد النادي الجزائري في بيان: "اجتمع ظهر اليوم عثمان سحبان رئيس مجلس إدارة اتحاد العاصمة، مع الأمين العام للنادي سيد علي يحياوي والمدير الرياضي بلال دزيري والمنسق الرياضي حمزة كودري وقائد الفريق زين الدين بلعيد وتم مناقشة وجهة اللاعب المستقبلية".

أخبار متعلقة:
تقرير: فان نيستلروي قد ينضم لجهاز تين هاج في يونايتد ديشامب يوضح موقف مبابي وكومان من لقاء بولندا خبر في الجول - 250 ألف دولار من الزمالك لـ سامسون لإقناعه بالعودة إقالة مدرب محمد شريف من تدريب الخليج السعودي

وأضاف البيان "إدارة الفريق اتفقت في الأخير على عدم وضع عقبات في طريق طموح اللاعب وبشكل يحفظ حقوق النادي، وخلص الاتفاق في الأخير على تلبية رغبة قائد الفريق في الالتحاق بنادي سانت ترويدن البلجيكي، وتم التوقيع على ورقة خروجه".

وأتم البيان "تشكر إدارة اتحاد العاصمة كل الأندية التي رغبت في ضم قائد النادي، كما تتمنى حظ أوفر لبلعيد وكل النجاح مستقبلا في وجهته الجديدة".

وكشفت صحيفة الشروق الجزائرية أن زين الدين بلعيد رفض عروضا من الأهلي المصري وناد سعودي بسبب تفضيل خوض تجربة احترافية بأوروبا.

وأشار التقرير إلى اختيار بلعيد نادي سان ترويدن تاسع الدوري البلجيكي عن الموسم المنقضي.

وتابع التقرير وفقا لمصادره إنه قد تم الاتفاق بين الطرفين مقابل 500 ألف يورو بجانب نسبة في حال انتقال بلعيد لناد آخر.

ويطير بلعيد إلى بلجيكا خلال أيام من أجل الخضوع للفحوصات الطبية قبل إتمام الاتفاق بشكل رسمي.

وانضم زين بلعيد إلى اتحاد العاصمة الجزائري في صيف 2020 ويرتبط بتعاقد حتى 2026.

ويبلغ بلعيد من العمر 25 عاما ويلعب في مركز المدافع.

وخاض بلعيد الموسم الماضي مع اتحاد العاصمة 32 مباراة سجل خلالهم خمسة أهداف.

ولعب بلعيد مباراة سابقة ضد الأهلي في السوبر الإفريقي بداية الموسم الجاري وكان هو صاحب هدف الانتصار من ركلة جزاء.

أما فيما يتعلق بسانت ترويدن فقد أنهى الدوري البلجيكي في مرحلته الأولى في المركز التاسع بعدما حصد 40 نقطة بفارق سبع نقاط عن المشاركة في مرحلة تحديد البطل.

وفي مرحلة تحديد المتأهلين لدوري المؤتمر الأوروبي فقد حل ثالثا بـ33 نقطة بفارق 14 نقطة عن جينت الذي ضمن المشاركة في البطولة.

زين الدين بلعيد الأهلي سان ترويدن
نرشح لكم
قبل انتقاله للغرافة القطري.. إسبانيول يعلن تفعيل ريال مدريد لبند شراء خوسيلو هداف حرس الحدود يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك القادسية السعودي يعلن ضم ناتشو من ريال مدريد مارسيليا يستهدف ضم جناح مانشستر يونايتد النصر ينفي الحصول على توقيع تشيزني خبر في الجول - فريق إماراتي يقدم عرضا شخصيا لـ قندوسي بشرط خبر في الجول – الأهلي يتمم اتفاقه مع الدحيل القطري بشأن يوسف أيمن لمدة 5 مواسم.. أحمد سليمان يعلن تعاقد الزمالك مع محمد شحاتة بشكل نهائي
أخر الأخبار
كفارا يرد على تصريحات كونتي بشأن مستقبله مع نابولي 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
تكليف من اتحاد الكرة لـ بيريرا بسبب أزمات التحكيم الأخيرة في الدوري 36 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري – زد (1) – (0) طلائع الجيش.. جووووول 37 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري - الإسماعيلي (0)-(1) المصري.. جاد يتألق 43 دقيقة | الدوري المصري
قائمة بيراميدز - غياب سامي والكرتي أمام سموحة 59 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل زد - زيكو يقود الهجوم ضد طلائع الجيش ساعة | الدوري المصري
رغم عدم الصعود للدوري.. مكافأة برتغالية لمدرب سبورتنج ساعة | القسم الثاني
التشكيل - تغييرات في الإسماعيلي وعودة عبد الرحمن مجدي.. وفيصل أساسي مع المصري ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف رد رابطة الأندية على مطالب الزمالك الـ 4 2 خبر في الجول - الزمالك يحدد قراره النهائي بشأن القمة 3 قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي والزمالك 4 يورو 2024 – تعرف على كل المتأهلين لدور الـ16.. مواعيد المباريات والطريق حتى النهائي