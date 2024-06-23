هدف الأهلي.. زين الدين بلعيد ينتقل إلى الدوري البلجيكي

أعلن نادي اتحاد العاصمة الجزائري يوم الأحد انتقال مدافعه زين الدين بلعيد إلى فريق سان ترويدن البلجيكي.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن تحول وجهة بلعيد من الاقتراب من الأهلي إلى الدوري البلجيكي بناء على نصيحة فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني لمنتخب الجزائر.

وأفاد النادي الجزائري في بيان: "اجتمع ظهر اليوم عثمان سحبان رئيس مجلس إدارة اتحاد العاصمة، مع الأمين العام للنادي سيد علي يحياوي والمدير الرياضي بلال دزيري والمنسق الرياضي حمزة كودري وقائد الفريق زين الدين بلعيد وتم مناقشة وجهة اللاعب المستقبلية".

وأضاف البيان "إدارة الفريق اتفقت في الأخير على عدم وضع عقبات في طريق طموح اللاعب وبشكل يحفظ حقوق النادي، وخلص الاتفاق في الأخير على تلبية رغبة قائد الفريق في الالتحاق بنادي سانت ترويدن البلجيكي، وتم التوقيع على ورقة خروجه".

وأتم البيان "تشكر إدارة اتحاد العاصمة كل الأندية التي رغبت في ضم قائد النادي، كما تتمنى حظ أوفر لبلعيد وكل النجاح مستقبلا في وجهته الجديدة".

وكشفت صحيفة الشروق الجزائرية أن زين الدين بلعيد رفض عروضا من الأهلي المصري وناد سعودي بسبب تفضيل خوض تجربة احترافية بأوروبا.

وأشار التقرير إلى اختيار بلعيد نادي سان ترويدن تاسع الدوري البلجيكي عن الموسم المنقضي.

وتابع التقرير وفقا لمصادره إنه قد تم الاتفاق بين الطرفين مقابل 500 ألف يورو بجانب نسبة في حال انتقال بلعيد لناد آخر.

ويطير بلعيد إلى بلجيكا خلال أيام من أجل الخضوع للفحوصات الطبية قبل إتمام الاتفاق بشكل رسمي.

وانضم زين بلعيد إلى اتحاد العاصمة الجزائري في صيف 2020 ويرتبط بتعاقد حتى 2026.

ويبلغ بلعيد من العمر 25 عاما ويلعب في مركز المدافع.

وخاض بلعيد الموسم الماضي مع اتحاد العاصمة 32 مباراة سجل خلالهم خمسة أهداف.

ولعب بلعيد مباراة سابقة ضد الأهلي في السوبر الإفريقي بداية الموسم الجاري وكان هو صاحب هدف الانتصار من ركلة جزاء.

أما فيما يتعلق بسانت ترويدن فقد أنهى الدوري البلجيكي في مرحلته الأولى في المركز التاسع بعدما حصد 40 نقطة بفارق سبع نقاط عن المشاركة في مرحلة تحديد البطل.

وفي مرحلة تحديد المتأهلين لدوري المؤتمر الأوروبي فقد حل ثالثا بـ33 نقطة بفارق 14 نقطة عن جينت الذي ضمن المشاركة في البطولة.

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