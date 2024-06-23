ديشامب يوضح موقف مبابي وكومان من لقاء بولندا

بدد ديديه ديشامب منتخب فرنسا الشكوك حول إمكانية غياب لاعبه كينجسلي كومان عن لقاء بولندا في بطولة يورو 2024 بسبب الإصابة.

ويلعب المنتخب الفرنسي ضد نظيره البولندي في ختام مرحلة المجموعات يوم الثلاثاء المقبل.

وقال ديشامب في تصريحات لقناة TF1: "شعر كومان بألم في عضلة السمانة لذا لم يلعب ضد بادربورن وديا كإجراء احترازي".

وأضاف مدرب فرنسا "لا يوجد ما يدعو للقلق بشأن حالة كومان".

ورفض ديشامب توضيح موقف مبابي المصاب بكسر في الأنف من المشاركة كأساسي ضد بولندا.

إذ قال "هل سيبدأ كيليان أمام بولندا؟ سنرى في الوقت المناسب".

وحامت الشكوك حول قدرة كينجسلي كومان نجم منتخب فرنسا على المشاركة أمام بولندا.

وذكرت جريدة ليكيب أن كومان يعاني من إصابة في عضلة السمانة ولم يشارك في مباراة فرنسا الودية ضد فريق شباب بادربورن يوم السبت.

وسيخضع كومان لاختبار طبي يوم الأحد لتحديد مدى إمكانية مشاركته ضد بولندا.

ويدخل المنتخب الفرنسي اللقاء بحثا عن صدارة المجموعة، بعدما تعادل مع نظيره الهولندي في الجولة الثانية.

التعادل الذي جعل هولندا تتصدر المجموعة برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف المسجلة عن فرنسا.

أما النمسا فستحاول الهروب من المركز الثالث حين تلاقي هولندا.

video:1