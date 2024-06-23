إقالة مدرب محمد شريف من تدريب الخليج السعودي

أعلن نادي الخليج يوم الأحد انفصاله عن مدربه البرتغالي بيدرو إيمانويل.

وأنهت إدارة النادي عقد المدرب بالتراضي بين الطرفين، بعد إنهاء كافة الإجراءات القانونية، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وجاء ابتعاد إيمانويل عن الخليج، على الرغم من تبقي موسم على انتهاء عقده، بعد اعتذاره عن الاستمرار مع الفريق للموسم الثالث على التوالي.

وقاد إيمانويل الكفة الفنية لفريق الخليج في 69 مباراة، الموسمين الماضيين، فاز بـ 21 مباراة، وتعادل في 14، وخسر 34.

ونجح المدرب البرتغالي بالوصول إلى دور نصف النهائي ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، والخروج من أمام النصر. وأنهى الخليج الدوري في المركز الـ 11 برصيد 37 نقطة.

وذكرت جريدة الرياضية أن إدارة نادي الخليج بدأت البحث عن مدرب جديد للفريق قبل انطلاق المعسكر الخارجي، منتصف يوليو المقبل، في سلوفينيا، بعد الإجازة نهاية الموسم.

يذكر أن نادي الخليج يضم بين صفوفه المهاجم المصري محمد شريف.

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