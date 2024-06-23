لتربح بلايستيشن 4 من في الجول.. انضم لبطولة الجماهير للعبة EA FC24

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يقدم لكم FilGoal.com بطولة للعبة EA FC24 بجائزة بلايستيشن 4.

البطولة ستقام من 4 تصفيات، تتكون كل تصفية من 32 لاعبا حسب اختيارك أي فريق تشجع سواء إسبانيا أو فرنسا أو ألمانيا أو إيطاليا.

ويتم اختيار الفائز من كل تصفية ليشارك في دور نصف النهائي للبطولة النهائية والتي ستقام بمقر الموقع ليحصل الفائزة على الجائزة.

نظام البطولة وشروطها

-النظام : 1 ضد 1

-نظام البطولة: مباراة خروج المغلوب

-اللعبة نسخة بلايستيشن 4 أو الجيل القديم من المنصات (في حال الاتفاق بين الطرفين يمكن لعب نسخة بلايستيشن 5) وبإمكانك المشاركة بجهاز بلايستيشن 5 ولكن عن طريق تحميل نسخة 4.

للتسجيل في البطولة من هنا

تفاصيل المباراة

-1ضد1 مباراة كيك أوف وليست ألتميت تيم

-مدة المباراة: 6 دقائق

-سرعة المباراة: عادية

-التشكيل: Online

-جائزة البطولة: جهاز بلايستيشن 4

-قاعدة التعادل

في حالة التعادل: تلعب مباراة ثانية بقاعدة الهدف الذهبي (أول لاعب يسجل فريقه هدفا ينتصر). في حالة التعادل مجددا بنتيجة (0-0)، تلعب مباراة ثالثة حتى يسجل أحد اللاعبين هدفا.

-قاعدة انقطاع الإنترنت:

في حالة انقطاع الإنترنت أثناء المباراة، يتم استكمال المباراة من حيث انقطاع الانترنت وبنفس النتيجة وذلك في حال عودتها خلال 10 دقائق على أقصى تقدير.

ملحوظة: بمجرد اشتراكك في البطولة، فأنت توافق على استخدام موقع FilGoal.com لتسجيل المباريات التي تخوضها على صفحات الموقع بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

المواعيد

فترة التسجيل للمشاركة: 27-6 فتح باب التسجيل للاعبين (اختيار المتسابقين سيكون بأسبقية تسجيل أول 128 لاعبا).

4-7 ارسال الأكواد للمتشاركين

5-7 بداية التصفيات أونلاين.

ونصف النهائي، والنهائي:11-7 النهائيات في المكتب، مقر موقع في الجول بمحافظة الجيزة – المهندسين.

"تمت المسابقة تحت إخطار جهاز حماية المستهلك برقم 201 لسنة 2024

تُطبق جميع الشروط والأحكام

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