لاعب مازيمبي لـ في الجول: تاو أهم لاعب في الأهلي.. وأتفاوض مع أندية مصرية

يرى جلودي ليكونزا لاعب وسط مازيمبي أن بيرسي تاو أخطر لاعبي الأهلي.

وكشف ليكونزا عن حبه لكرة القدم المصرية ووجود مفاوضات مع أندية مصرية بالوقت الحالي.

وقال ليكونزا لـ FilGoal.com: "سنحت لنا العديد من الفرص في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي ولكن لسوء الحظ لم نستغلها".

وشدد "بعد الهدف الذي تم إلغائه من تقنية الفيديو في الإياب لم نعد على مستوى مهمة التأهل".

وكشف ليكونزا "المدير الفني كان يحذرنا من خطورة بيرسي تاو لإنه أهم لاعبي الأهلي".

وعن مواجهته للثلاثي المصري الأهلي والزمالك وبيراميدز كشف لاعب مازيمبي "بالنسبة لي لا يوجد فارق كبير بينهم، كلهم يلعبون بنفس الطريقة".

وكشف "أحب كرة القدم المصرية كثيرا، التنظيم والإيقاع حقا في الأندية".

وعن حقيقة تلقي عروض مصرية أوضح "بالفعل هناك اتصالات من أندية مصرية وأيضا تونسية وسعودية عن طريق وكلائي، ونحن مازلنا في مرحلة التفاوض".

وشدد "وكيلي موجود حاليا في مصر وقريبا قد أكون في الدوري الأشهر بالقارة الإفريقية".

وتابع ليكونزا "صلاح بلا شك أفضل لاعب في مصر، وهو الأكثر شهرة في إفريقيا كلها في السنوات الأخيرة".

وبالحديث عن مازيمبي أجاب "فريق عظيم في إفريقيا، لديه الجودة والشغف للفوز لذلك من الطبيعي أن نفوز في ملعبنا مع جماهيرنا، لدينا الكثير من الألقاب الإفريقية وفزنا بالمركز الثاني في كأس العالم للأندية من قبل".

واختتم ليكونزا تصريحاته "استخدام السحر؟ لا تعليق على هذه الأمور الكاذبة، نفوز فقط في الـ 90 دقيقة كمقاتلين لفريقنا لا أكثر".

ولعب ليكونزا 12 مباراة مع مازيمبي هذا الموسم في دوري أبطال إفريقيا وساهم في أربعة أهداف.

ويلعب ليكونزا -26 عاما- في خط الوسط كلاعب وسط مدافع أو وسط هجومي.

وعاد ليكونزا من تجربة احتراف مع ستاندرلييج البلجيكي لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة إلى مازيمبي مجددا منذ يناير 2022.