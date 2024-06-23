خبر في الجول – رغم جلسته مع كامل أبو علي.. حلبية مستمر في مقاضاة المصري
الأحد، 23 يونيو 2024 - 13:45
كتب : عمرو نبيل
استمر سمير حلبية رئيس النادي المصري السابق في مقاضاة النادي طلبا للحصول على مبلغ 18 مليون جنيه.
وعلم FilGoal.com أن حلبية مستمر في قضيته على الرغم من عقده جلسة مع كامل أبو علي رئيس النادي الحالي لمحاولة إقناعه بالتنازل عن القضية.
ويطالب حلبية بالحصول على 18 مليون جنيه مقابل مستحقات صرفها عندما كان رئيسا للنادي.
وعلم مسؤولي المصري أن المحامي الخاص بحلبية هو الآخر يطالب بمستحقاته في القضية.
ويحتل المصري حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد42 من 25 مباراة نقطة وبفارق الأهداف عن الأهلي صاحب المركز الثاني.
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