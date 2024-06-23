ليكيب: بيتيس ينافس ليل على شقيق مبابي

الأحد، 23 يونيو 2024 - 13:11

كتب : FilGoal

إيثان مبابي - باريس سان جيرمان

ذكرت جريدة ليكيب أن نادي ريال بيتيس يرغب في ضم إيثان مبابي الشقيق الأصغر لكيليان مبابي نجم منتخب فرنسا، لكنه يفضل الانتقال لفريق ليل.

أعلن إيثان مبابي شقيق كيليان مغادرته لفريقه باريس سان جيرمان هذا الصيف رسميا، أسوة بشقيقه الذي انتقل إلى ريال مدريد.

وأوضح التقرير أن المفاوضات بين إيثان وإدارة ليل مستمرة رغم العرض الإسباني.

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وأضاف التقرير أن شقيق مبابي يفضل الانتقال إلى ليل.

قبل أيام، أفاد موقع فوت ميركاتو أن نادي ليل توصل إلى اتفاق شفهي مع إيثان مبابي.

وأوضح التقرير أن شقيق كيليان مبابي يستعد للخضوع للكشف الطبي.

إيثان مبابي البالغ من العمر 17 عاما ينتهي عقده مع سان جيرمان بنهاية الموسم، مثل شقيقه الذي أعلن رحيله من النادي.

ومن المرجح أن يجد إيثان في فريق ليل بيئة واعدة لأي لاعب شاب إذ يعتمد الفريق دائما على اللاعبين الشباب.

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ويبلغ إيثان 17 عاما وسيكون العقد المقبل أول عقد احترافي له.

وحسب الشبكة فهناك العديد من الأندية في الدوري الفرنسي والألماني يراقبون إيثان.

وأفادت الشبكة أن باريس لا يريد أن يرى إيثان يذهب إلى ريال مدريد رفقة شقيقه، وهذا الأمر تم استبعاده من قبل الشبكة أن الملكي يريد مبابي فقط دون إيثان.

وانضم إيثان إلى أكاديمية باريس في 2017 قادما من أكاديمية بوندي.

إيثان مبابي باريس سان جيرمان
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