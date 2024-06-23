كوكوريا: لا أفكر نهائيا في العودة لـ برشلونة
الأحد، 23 يونيو 2024 - 13:09
كتب : FilGoal
شدد مارك كوكوريا ظهير أيسر تشيلسي على عدم تفكيره حاليا في العودة إلى برشلونة.
مارك كوكوريا
النادي : تشيلسي
ويشارك صاحب الـ 25 عاما حاليا مع منتخب إسبانيا في يورو 2024.
وقال كوكوريا في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت: "لا أفكر حاليا في العودة لبرشلونة والأمر لا يخطر ببالي حتى، كل شيء يمكن أن يحدث ولكني لا أفكر بالأمر".
وتابع "في تشيلسي عانيت من بعض السنوات الصعبة ولكن أنا سعيد الآن وعائلتي تشعر بالراحة".
وانضم كوكوريا لتشيلسي في 2022 قادما من برايتون.
كوكوريا صعد من فريق الشباب ببرشلونة وانتقل منه إلى خيتافي على سبيل الإعارة قبل الانتقال بشكل نهائي إلى برايتون.
وخلال مسيرته مع برشلونة لم يلعب مع الفريق الأول سوى في مباراة واحدة شارك فيها 8 دقائق فقط كانت ضد ريال مورسيا في دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا عام 2017.
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