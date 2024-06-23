لابورت يعلق على تكهنات رحيله من النصر

رفض الإسباني إيميريك لابورت مدافع النصر السعودي التعليق على التقارير التي تربطه بمغادرة النادي، مشيرًا في الوقت ذاته إلى التزامه بالعلاقة التعاقدية مع النادي.

ويخوض لابورت حاليا بطولة يورو 2024 مع منتخب بلاده.

وقال لابورت في تصريحات نقلتها جريدة الرياضية السعودية: "وقعت على عقد مدته ثلاثة مواسم، ولدي التزام بهذا العقد مع نادي النصر، ولن أعلق على أي تكهنات".

وأضاف "حينما ترى أن لاعبًا مثل نجولو كانتي، يلعب في الدوري السعودي، ويحصل على جائزة رجل المباراة بشكل متكرر في بطولة يورو 2024، فإن هذا يعد انعكاسا لما يمكنك رؤيته في السعودية".

وتابع "هناك مجال للتحسن والتطور في المستقبل، لكني متأكد من أن الدوري السعودي سيصبح أحد أكبر الدوريات التنافسية في العالم".

ويستعد لابورت مع منتخب بلاده إسبانيا لخوض المواجهة الختامية في مرحلة المجموعات من بطولة يورو 2024 أمام المنتخب الألباني يوم الاثنين.

قبل أيام، أوضحت جريدة الرياضية السعودية أن نادي النصر اشترط تكفل الأندية الراغبة في الحصول على خدمات مدافع الإسباني إيمريك لابورت برواتبه، أو تنازله عن جزء من عقده من أجل عودته إلى أوروبا.

وذكر التقرير أن إدارة النصر رفضت جميع العروض الأوروبية للحصول على خدمات لابورت بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم.

وذلك بسبب أنها ستحمّل النادي بعض الأعباء المالية جراء الإعارة أو المخالصة النهائية على اعتبار أن عقده الاحترافي سيستمر مع النصر حتى صيف 2026.

ويتقاضى لابورت راتبًا قدره 15 مليون دولار سنويًا، خلاف امتيازات أخرى بالعقد تصل إلى 20 مليون دولار سنويًا، وهو ما يصعب مهمة النصر في التنازل عنه.

ويشترط النصر تكفل أحد الأندية الراغبة في ضمه برواتبه، أو تنازل لابورت عن جزء من عقده، حسب التقرير.

وانضم لابورت إلى صفوف النصر في صيف 2023 بموجب عقد يستمر حتى 2026 قادمًا من صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي.

وشارك لابورت في 40 مباراة بمختلف المسابقات الموسم الماضي.

وسجل المدافع الإسباني 4 أهداف، وصنع هدفا وحيدا.

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