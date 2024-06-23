بسيناريو جنوني +120.. مالاجا يعود للدرجة الثانية بعد موسم واحد في الثالثة

عاد مالاجا لدوري الدرجة الثانية الإسباني بعد أن تأهل على حساب خيمناستيك بمباراة الملحق.

مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز مالاجا على ملعبه فهدفين مقابل هدف.

وفي الإياب تقدم خيمناستيك بالهدف الأول لتذهب المباراة إلى الأشواط الإضافية والتي نجح خلالها في إحراز الهدف الثاني.

وبالدقيقة 108 تمكن مالاجا من تسجيل هدفه الأول لتكون النتيجة هي الإجمالية.

تعادل لم يكن مفيدا للضيوف كون خيمناستيك كان أعلى بترتيب الدوري وهو ما يؤهله للدرجة الثانية دون اللجوء لركلات الترجيح.

ولكن في الدقيقة 120 تمكن مالاجا من إحراز هدف قاتل ليضمن الترشح للدرجة الثانية.

مالاجا كان قد هبط إلى دوري الدرجة الثالثة في الموسم الماضي وبعد 10 سنوات على وصوله لربع نهائي دوري أبطال أوروبا ولكن النادي تمكن من العودة إلى الثانية بعد موسم وحيد فقط.

مالاجا كان قد وصل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في 2013 وكان على بعد دقيقة واحدة من والوصول لنصف النهائي قبل أن يخسر في الوقت القاتل من دورتموند.

كان مالاجا قد هبط إلى دوري الدرجة الثانية بنهاية موسم 2017-2018 واستمر في الدرجة الثانية قبل أن يسقط إلى الثالثة في الموسم الحالي.

ديبورتيفو لاكورونيا هو الآخر تمكن من العودة لدوري الدرجة الثانية في إسبانيا بعد موسم وحيد أيضا.