بسيناريو جنوني +120.. مالاجا يعود للدرجة الثانية بعد موسم واحد في الثالثة

الأحد، 23 يونيو 2024 - 11:50

كتب : FilGoal

عودة مالاجا لدوري الدرجة الثانية الإسباني

عاد مالاجا لدوري الدرجة الثانية الإسباني بعد أن تأهل على حساب خيمناستيك بمباراة الملحق.

مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز مالاجا على ملعبه فهدفين مقابل هدف.

وفي الإياب تقدم خيمناستيك بالهدف الأول لتذهب المباراة إلى الأشواط الإضافية والتي نجح خلالها في إحراز الهدف الثاني.

أخبار متعلقة:
يورو 2024 - شكوك حول مشاركة كومان أمام بولندا الحضري يتحدث عن كواليس رحيله من المنتخب الأولمبي.. ولن أعمل مع حسام حسن كوبا أمريكا - فوز مثير لفنزويلا على الإكوادور.. والمكسيك تنتصر على جامايكا اسكواش - علي فرج ونوران جوهر يتوجان بلقب السلسلة الختامية

وبالدقيقة 108 تمكن مالاجا من تسجيل هدفه الأول لتكون النتيجة هي الإجمالية.

تعادل لم يكن مفيدا للضيوف كون خيمناستيك كان أعلى بترتيب الدوري وهو ما يؤهله للدرجة الثانية دون اللجوء لركلات الترجيح.

ولكن في الدقيقة 120 تمكن مالاجا من إحراز هدف قاتل ليضمن الترشح للدرجة الثانية.

مالاجا كان قد هبط إلى دوري الدرجة الثالثة في الموسم الماضي وبعد 10 سنوات على وصوله لربع نهائي دوري أبطال أوروبا ولكن النادي تمكن من العودة إلى الثانية بعد موسم وحيد فقط.

مالاجا كان قد وصل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في 2013 وكان على بعد دقيقة واحدة من والوصول لنصف النهائي قبل أن يخسر في الوقت القاتل من دورتموند.

كان مالاجا قد هبط إلى دوري الدرجة الثانية بنهاية موسم 2017-2018 واستمر في الدرجة الثانية قبل أن يسقط إلى الثالثة في الموسم الحالي.

ديبورتيفو لاكورونيا هو الآخر تمكن من العودة لدوري الدرجة الثانية في إسبانيا بعد موسم وحيد أيضا.

مالاجا الدوري الإسباني الدرجة الثانية
نرشح لكم
لا عيب في ضآلة الحجم أثلتيك: بايرن يتوصل إلى اتفاق مع بالاس للتعاقد مع أوليسي يورو 2024 - مهزلة أمنية.. كيف اخترق "دب" ملعب الافتتاح وتدريبات ألمانيا يورو 2024 – مارتينيز: حان الوقت لإعطاء الفرص للاعبين.. وكنا أفضل من مباراة التشيك انتهت في يورو 2024 - بلجيكا (2)-(0) رومانيا يورو 2024 – بيبي: هذا موقفي من مواصلة اللعب.. وكررنا فرصة الهدف الأول عدة مرات تشكيل يورو 2024 - فرصة مصالحة لوكاكو أمام قاهر أوكرانيا أحلى من الكباب
أخر الأخبار
ثروت سويلم: القمة في موعدها وأعتقد أن الزمالك سيلعب.. وإلغاء الدوري غير مطروح 2 دقيقة | الدوري المصري
لابورت يعلق على تكهنات رحيله من النصر 10 دقيقة | سعودي في الجول
بسيناريو جنوني +120.. مالاجا يعود للدرجة الثانية بعد موسم واحد في الثالثة 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
يورو 2024 - شكوك حول مشاركة كومان أمام بولندا 30 دقيقة | ألمانيا 2024
الحضري يتحدث عن كواليس رحيله من المنتخب الأولمبي.. ولن أعمل مع حسام حسن 31 دقيقة | الدوري المصري
كوبا أمريكا - فوز مثير لفنزويلا على الإكوادور.. والمكسيك تنتصر على جامايكا 54 دقيقة | أمريكا
اسكواش - علي فرج ونوران جوهر يتوجان بلقب السلسلة الختامية ساعة | رياضات أخرى
مواعيد مباريات الأحد 23 يونيو - الدوري المصري.. والجولة الثالثة من مجموعات يورو 2024 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف رد رابطة الأندية على مطالب الزمالك الـ 4 2 بيان – الزمالك يحدد 4 طلبات لاستكمال الدوري ومهلة حتى لقاء فاركو 3 مؤتمر كولر: لا أقبل التشكيك في سمعتي بشأن موديست.. وحديثي عن كهربا فُهم خطأ 4 الزمالك لـ في الجول: اجتماع بين حسين لبيب وأحمد دياب.. وفي الجول يكشف الكواليس