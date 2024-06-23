يورو 2024 - شكوك حول مشاركة كومان أمام بولندا

تحوم الشكوك حول قدرة كينجسلي كومان نجم منتخب فرنسا على المشاركة أمام بولندا في بطولة يورو 2024 بسبب الإصابة.

ويلعب المنتخب الفرنسي ضد نظيره البولندي في ختام مرحلة المجموعات يوم الثلاثاء المقبل.

وذكرت جريدة ليكيب أن كومان يعاني من إصابة في عضلة السمانة ولم يشارك في مباراة فرنسا الودية ضد فريق شباب بادربورن يوم السبت.

وسيخضع كومان لاختبار طبي يوم الأحد لتحديد مدى إمكانية مشاركته ضد بولندا.

ويدخل المنتخب الفرنسي اللقاء بحثا عن صدارة المجموعة، بعدما تعادل مع نظيره الهولندي في الجولة الثانية.

التعادل الذي جعل هولندا تتصدر المجموعة برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف المسجلة عن فرنسا.

أما النمسا فستحاول الهروب من المركز الثالث حين تلاقي هولندا.

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