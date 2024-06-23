كوبا أمريكا - فوز مثير لفنزويلا على الإكوادور.. والمكسيك تنتصر على جامايكا

الأحد، 23 يونيو 2024 - 11:12

كتب : FilGoal

الإكوادور ضد فنزويلا

فاز منتخب فنزويلا على الإكوادور بهدفين مقابل هدف في مباراة بالجولة الأولى من دور مجموعات كوبا أمريكا 2024.

وتقام البطولة في الولايات المتحدة الأمريكية.

منتخب إكوادور سيطر على المباراة مع بدايتها ولكن في الدقيقة 22 تعرض لاعبه إنير فالنسيا بالطرد بالبطاقة الحمراء المباشرة بعد العودة لتقنية الفيديو.

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وقبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق ورغم النقص العددي تمكن منتخب إكوادور من التقدم بالهدف الأول عن طريق جيريمي سارميينتو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني تعادل جوندير قادش للإكوادور بتسديدة في الزاوية الضيقة للحارس.

وأضاف إدواردو بيليو الهدف الثاني لفنزويلا في الدقيقة 74 بمتابعة لرأسية روندون التي تصدى لها الحارس.

وفي مباراة أحرة أقيمت فجر اليوم فاز منتخب المكسيك على جامايكا بهدف دون مقابل.

سجل هدف المكسيك الوحيد جيراردو أرتيجا في الدقيقة 69 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وسيلعب منتخب المكسيك مباراته المقبة ضد فنزويلا، بينما يلتقي منتخب الإكوادور مع جامايكا.

كوبا أمريكا الإكوادور فنزويلا المكسيك جامايكا
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