اسكواش - علي فرج ونوران جوهر يتوجان بلقب السلسلة الختامية
الأحد، 23 يونيو 2024 - 10:41
كتب : FilGoal
اختتم الثنائي علي فرج ونوران جوهر منافسات موسم الاسكواش بتحقيق لقب السلسلة الختامية والتي أقيمت في أمريكا.
وتقام السلسلة الختامية لمنافسات الاسكواش بين أفضل ثمانية لاعبين طوال الموسم.
وحققت نوران جوهر لاعبة بالم هيلز لقب السيدات بعد التغلب على نور الشربيني بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.
وباتت نوران جوهر أول لاعبة على مستوى السيدات تحقق اللقب للمرة الثالثة في تاريخها.
كما حصدت نوران جوهر لقبها الخامس على التوالي هذا الموسم منذ عودتها من الإصابة.
أما على مستوى الرجال فنجح علي فرج لاعب وادي دجلة بالتتويج بلقبه الأول من البطولة.
وتغلب علي فرج على زميله مصطفى عسل الذي اضطر للانسحاب في الشوط الثاني بداعي الإصابة.
واختتم علي فرج موسمه الناجح ببطولة جديدة تضاف إلى خزائنه.
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