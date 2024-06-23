مواعيد مباريات الأحد 23 يونيو - الدوري المصري.. والجولة الثالثة من مجموعات يورو 2024

تستكمل اليوم مباريات الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز، كما تبدأ الجولة الثالثة من دور مجموعات يورو 2024.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الأحد 23 يونيو والقنوات المقبلة.

الدوري المصري

مودرن فيوتشر × الإسماعيلي.. 4:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.

بيراميدز × المقاولون العرب.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس 1.

المصري × سيراميكا كليوباترا.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.

يورو 2024

سويسرا × ألمانيا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس ماكس 1.

اسكتلندا × المجر.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس ماكس 2.

كوبا أمريكا

أمريكا × بوليفيا.. 1:00 صباحا.

أوروجواي × بنما.. 4:00 صباحا.

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