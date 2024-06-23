لا عيب في ضآلة الحجم

"خوان ماتا ارتدى حذاء روميلو لوكاكو ذات مرة.. وسخر منه لضخامة قياسه"

لطالما دفع روميلو لوكاكو ثمن حجم قدمه بسخرية الزملاء، ولكن اليوم دفعه بإلغاء هدفه المنشود مرة أخرى، مرة ثالثة للدقة.

بلجيكا هزمت رومانيا بهدفين دون رد وسجلت أخيرا لتعوض خسارة سلوفاكيا، ولكن لوكاكو تجرع المرارة للمباراة الثانية على التوالي، وهذه المرة فقط لأن حذاءه كان متسللا!

إن لم تستطع التسجيل..

بينما كان لوكاكو يحاول تعويض أهدافه الملغاة وفرصه الضائعة من المباراة السابقة أمام سلوفاكيا، أتته فرصة صناعة هدف مبكر.

لوكاكو أعاد الكرة للوراء فتلقاها يوري تيليمانس ليسدد وتسكن الشباك في الدقيقة الثانية.

وفي الدقيقة 5 كاد التعادل يأتي برأسية المدافع رادو دراجوشين، ولكن تصدى لها كوين كاستيلز ببراعة.

محاولات بلجيكا استمرت بتسديدة دودي لوكيباكيو، التي تصدى لها فلورين نيتا إلى ركنية في الدقيقة 18.

وفي الدقيقة 31 عاود جيريمي دوكو المحاولة بتسديدة قوية تصدى لها الحارس مرة أخرى.

لوكيباكيو تلقى بطاقة صفراء في الدقيقة 35، أكدت غيابه عن المباراة الأخيرة في دور المجموعات أمام أوكرانيا.

هذا الحذاء

انطلق كيفن دي بروين وسدد على حدود المنطقة ولكن مرت بجوار القائم في الدقيقة 52.

وفي الدقيقة 56 ترك لوكيباكيو موقعه وحل لياندرو تروسار نجم ارسنال بدلا منه.

دوكو جناح مانشستر سيتي عاود المحاولة في الدقيقة 63، ولكن بجوار القائم أيضا.

وأخيرا في الدقيقة 64 تلقى لوكاكو تمريرة سحرية من كيفن دي بروين ليسجل أخيرا، وما كان ليصدق أن تقنية الفيديو ستوقفه للمرة الثالثة في نفس المسابقة.

الأسوأ من إلغاء الهدف الثالث لنفس اللاعب في مباراتين، كان أن الفارق الذي صنع حالة التسلل هو تقدم جزء من حذائه على الخط!

لوكاكو لم يستسلم وحاول التسجيل مرة أخرى في الدقيقة 66، ولكن الكرة أتت في منتصف المرمى ليتصدى لها نيتا.

من المرمى إلى المرمى

رومانيا كادت تتعادل مرة أخرى بتسديدة من دينيس مان، وركن كاستيلز تصدى مرة أخرى في الدقيقة 69.

وفي الدقيقة 72 حل أوريل مانجالا ويانيك كاراسكو بدلا من يوري تيليمانس وجيريمي دوكو.

ثم أتى زينو ديباست بدلا من أرثر ثياتس في الدقيقة 77.

وأخيرا أجهز كيفن دي بروين على أحلام رومانيا في الدقيقة 80 ، بعد كرة أرسلها إليه الحارس كوين كاستيلز ببراعة، ولكن تقنية الفيديو تدخلت مرة أخرى.

هذه المرة فشل تدخل الفيديو في تغيير أي شيء، وانصب التركيز على تعويض لوكاكو المسكين، فأتته كرة أخرى في الدقيقة 89، ولكن مرة أخرى تصدى له نيتا.

النتيجة منحت بلجيكا 3 نقاط في غاية الأهمية، وتركت رومانيا بالنقاط الثلاث التي حصدتها أمام أوكرانيا في الجولة الأولى.

أوكرانيا فازت على سلوفاكيا في الجولة الحالية، وبالتالي لكل من الأطراف 3 نقاط قبل الجولة الأخيرة.

المجموعة المثيرة ستحسم يوم 26 يونيو، بمواجهة رومانيا ضد سلوفاكيا، وبلجيكا ضد أوكرانيا.