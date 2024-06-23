بواسطة لجنة رئيسها عامر حسين.. الكشف عن طريقة اختيار جائزة رجل المباراة في الدوري

الأحد، 23 يونيو 2024 - 00:19

كتب : FilGoal

ياو أنور رجل مباراة البنك الأهلي ضد الأهلي

كشف جمال سالم مراقب المباريات عن طريقة اختيار اللاعب صاحب جائزة رجل المباراة في الدوري المصري.

وقال جمال سالم عبر قناة الزمالك: "اختيار جائزة رجل المباراة في الدوري المصري يكون عن طريق مراقب المباراة وعامر حسين الذي أتواصل معه قبل 5 دقائق من نهاية كل لقاء للاتفاق على صاحب الجائزة".

نجم المقاولون العرب السابق وأحد أفراد الجيل الذهبي في الثمانينيات أضاف "عامر حسين يعمل معه لجنة متخصصة لاختيار صاحب جائزة أفضل لاعب في مباريات الدوري، ونختار اللاعب الذي يصنع الإضافة مع فريقه في المباراة، لكني لا أعرف أفراد هذه اللجنة ولا عددهم".

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وأتم تصريحاته "قبل نهاية مباراة الزمالك وفاركو الأبيض كان يجري أحد التبديلات فسألت أحمد مجدي من سيخرج فقال لي زياد كمال، وفي هذه اللحظة كان يتنافس مع عبد الله السعيد على الجائزة وتواصلت مع عامر حسين واتفقنا على اختيار السعيد رجل المباراة".

ومنذ انطلاق الموسم الحالي يعد مصطفى فتحي لاعب بيراميدز أكثر من فاز بجائزة رجل المباراة في الدوري بـ 5 مرات بالتساوي مع ياو أنور لاعب البنك الأهلي.

يليهما كل من عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي وعمر كمال لاعب الأهلي، وكل منهم حصل على الجائزة 4 مرات.

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