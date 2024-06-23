أثلتيك: بايرن يتوصل إلى اتفاق مع بالاس للتعاقد مع أوليسي

الأحد، 23 يونيو 2024 - 00:13

كتب : FilGoal

مايكل أوليسيه

توصل نادي بايرن ميونيخ إلى اتفاق مع كريستال بالاس للتعاقد مع مايكل أوليسي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسب موقع ذا أثلتيك فإن نادي بايرن قد اتفق مع كريستال بالاس للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 22 عاما مقابل 50 مليون جنيه استرليني.

وذكر الموقع أن النادي البافاري قد تغلب على نيوكاسل وتشيلسي في سباق التعاقد مع أوليسي.

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وتأتي هزيمة بايرن لمنافسيه بعد اتفاقه أيضا مع أوليسي على راتبه ومدة التعاقد.

وأكد الموقع أن أوليسي أخبر ناديه برغبته في الانتقال إلى بايرن رافضا عروض نيوكاسل وتشيلسي وكذلك تمديد عقده مع كريستال بالاس.

ولعب أوليسي مع شباب أرسنال وتشيلسي ومانشستر سيتي وريدينج.

وشارك للمرة الأولى في الفريق الأول خلال مسيرته مع ريدينج.

وانتقل أوليسي إلى كريستال بالاس في صيف 2021 مقابل 9 ملايين يورو.

وتبلغ قيمته السوقية الحالية حسب موقع ترانسفير ماركت 55 مليون يورو.

وتمكن أوليسي من لعب 19 مباراة مع بالاس مع تسجيله 10 أهداف وصناعة 6 آخرين.

الدوري الإنجليزي الدوري الألماني مايكل أوليسي بايرن ميونيخ تشيلسي نيوكاسل
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