مصدر من الرابطة يوضح لـ في الجول حقيقة الاتفاق مع الزمالك على إقالة عامر حسين

كشف مصدر من رابطة الأندية المصرية حقيقة إقالة عامر حسين من منصبه مقابل تراجع الزمالك عن مطالبه.

وعقد مسؤولي رابطة الأندية اجتماعا مع الزمالك لمحاولة التوصل لحل بشأن رفض النادي الأبيض خوض مباريات الدوري لحين الإنتهاء من لعب جميع المؤجلات وفقا لترتيب الجدول المعلن سابقا.

وانتشرت بعض التقارير أن رابطة الأندية عرضت على الزمالك إقالة عامر حسين من الإشراف على لجنة المسابقات للتنازل عن مطالبه الأخيرة.

وقال مصدر من الرابطة لـ FilGoal.com: "لم نقدم عرضا للزمالك بإقالة عامر حسين من منصبه كمشرف على المسابقات مقابل تراجع الزمالك عن مطالبه الأربعة".

وعلم FilGoal.com أن اجتماع الزمالك مع رابطة الأندية حضره من الجانب الأبيض كل من حسين لبيب رئيس النادي، وحسام المندوه أمين الصندوق، وهشام نصر نائب رئيس الزمالك.

وتمسك الزمالك في الاجتماع بموقفه بعدم خوض مباريات الدوري ومنها مباراة القمة ضد الأهلي المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل لحين تحقيق مطالبه ولعب جميع مؤجلات الدوري وفقا لترتيب الجولات.

وحتى الآن لا تزال هناك تواصل من رابطة الأندية مع الزمالك ومحاولات لإقناع النادي الأبيض بالتراجع عن موقفه.

لكن الزمالك يتمسك (حتى الآن) بموقفه في عدم خوض أي مباراة في الدوري ومنها القمة لحين تحقيق مطالبه.

أحمد دياب اعتذر لمسؤولي الزمالك خلال الجلسة عن تصريحات ثروت سويلم عضو رابطة الأندية.

الزمالك اشتكى من الأخطاء التحكيمية المتكررة وطلب ضرورة إصلاح وتطوير منظومة التحكيم.

ولا تزال المشاورات مستمرة بين ثلاثي الزمالك الذي حضر الاجتماع مع رابطة الأندية وباقي أعضاء مجلس إدارة النادي الأبيض.

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ويرفض الزمالك خوض مباراة الأهلي المقبلة بعدما أعلن نيته عدم المشاركة في أي لقاء إلا بعد استكمال مؤجلات جميع الأندية.

وشهد اليوم السبت إصدار لجنة المسابقات ردا على بيان الزمالك بشأن آليتها لوضع جدول الموسم الحالي من الدوري وفترات التوقف.

وأوضحت لجنة المسابقات في ردها أن فترات التوقف كانت بناء على طلب من منتخب مصر، بالإضافة أن الفترة الأخرى الخاصة بالأهلي كانت بصفته صاحب المشاركات الأكثر قاريا وعالميا.

أما فيما يتعلق بفترات التوقف الخاصة بالزمالك وبيراميدز ومودرن فيوتشر فكانت لأنها تشارك في مباريات أقل من الأهلي.

وجاء بيان لجنة المسابقات كالتالي:

فترات التوقف التي طلبها منتخب مصر تم تنفيذها حتى نساعد الجهاز الفني طوال الأجندة الدولية وخارج الأجندة الدولية تماشيا مع سياسة دعم المنتخبات الوطنية.

فترات التوقف الخاصة بالأهلي بوصفه صاحب المشاركات الأكثر قارياً وعالميا تم الوفاء بها.

وكذلك توقفات الزمالك وبيراميدز ومودرن فيوتشر وهذه الأندية الثلاثة تشارك بعدد مباريات أقل من الأهلي.

وكشف FilGoal.com مساء أمس الجمعة رد رابطة الأندية على مطالب الزمالك الأربع والتي جاءت كالتالي:

- مشكلة الحكام: تابعة للجنة الحكام في اتحاد الكرة وليست من اختصاصات رابطة الأندية.

- عدم خوض مباريات الدور الثاني لحين استكمال الدور الأول: صعب جدا في ظل ضيق الوقت وضغط المباريات، خاصة أن الأهلي لعب مباراتين أقل من الزمالك رغم مشاركته في بطولات أكثر وهي الدوري الإفريقي والسوبر الإفريقي وكأس العالم للأندية.

- المؤجلات: سيتم إعلان جدول المؤجلات خلال الساعات المقبلة بترتيب الجولات، وسيكون هناك حرص على إقامة المباريات في نفس التوقيت لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

- عدم خوض الزمالك للقمة: هذا قرار يخص مجلس إدارة النادي وهو سيد قراره والرابطة ليست طرفا في الأمر.

ومن المنتظر أن يلتقي الزمالك مع الأهلي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة 27 من الدوري المصري.

ماذا حدث؟

حدد نادي الزمالك 4 طلبات يجب تحقيقهم من أجل استكمال بطولة الدوري المصري ولتفادي تكافؤ الفرص.

الزمالك خسر من المصري بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري المصري.

وأصدر نادي الزمالك بيانا رسميا، ندد فيه بانعدام مبدأ تكافؤ الفرص في بطولة الدوري، وبالقرارات التحكيمية ضد الفريق أمام المصري، والتي رأوا فيها تجاوزات واضحة.

الزمالك حدد في بيانه 4 طلبات لاستكمال المسابقة، أولها التحقيق مع طاقم حكام مباراة الفريق مع المصري وإخطار النادي بنتائج التحقيق، بجانب رفض النادي استكمال باقي مباريات الدوري قبل أن تستكمل الفرق المتنافسة جميع مباريات الدور الأول.

وجاء الطلب الثالث بانتداب لجنة محايدة من خارج مجلس إدارة اتحاد كرة القدم ورابطة الأندية لإعادة تنظيم وترتيب مباريات الدوري بما يضمن الحياد الكامل.

وأخيرا، فقدد حددت إدارة الزمالك مباراة فاركو المقبلة، كحد أقصى من أجل تسلم جدول كامل لجميع المباريات المتبقية حتي نهاية الدوري بشرط أن يتحقق فيه جميع مطالب النادي السابقة.