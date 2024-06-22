7 غيابات في صفوف المصري أمام سيراميكا كليوباترا

أعلن نادي المصري سبب غياب 7 من لاعبيه عن مباراة سيراميكا كليوباترا في الجولة 27 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان غدا الأحد في السابعة مساءً على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وجاءت غيابات المصري أمام سيراميكا كما كشف النادي:

أمادو با وسمير فكري – بسبب تراكم البطاقات.

حسين السيد – إصابة بشرخ في أصبع القدم الكبير ووضع قدمه في الجبس.

إسلام عطية – إصابة بجزع في الرباط الخارجي للركبة.

حسن علي – إصابة بكدمة في مفصل الركبة.

ليستويل أمانكونا – إصابة بشد في عضلة السمانة.

عصام ثروت – إصابة بالتهاب في أوتار الكتف.

ويحتل المصري المركز الثالث برصيد 42 نقطة من 25 مباراة بفارق الأهداف عن الأهلي الثاني في ترتيب الدوري المصري.

فيما يحتل سيراميكا المركز العاشر برصيد 34 نقطة من 25 مباراة.

ومن جهة أخرى، تعرض أحمد هاني لاعب سيراميكا كليوباترا لإصابة قوية سيغيب على إثرها لفترة أطول من شهر.

وحسبما علم FilGoal.com فإن ظهير سيراميكا تعرض للإصابة بمزق في العضلة الضامة.

وسيغيب هاني لمدة تتراوح شهر و40 يوما عن المباريات.