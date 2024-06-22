قبل مواجهة المصري.. إصابة قوية لـ أحمد هاني ظهير سيراميكا
السبت، 22 يونيو 2024 - 23:30
كتب : عمرو نبيل
تعرض أحمد هاني لاعب سيراميكا كليوباترا لإصابة قوية سيغيب على إثرها لفترة أطول من شهر.
أحمد هاني
النادي : سيراميكا كليوباترا
وحسبما علم FilGoal.com فإن ظهير سيراميكا تعرض للإصابة بمزق في العضلة الضامة.
وسيغيب هاني لمدة تتراوح شهر و40 يوما عن المباريات.
الظهير الأيمن البالغ 27 عاما خاض الموسم الجاري 28 مباراة وسجل هدفا وحيدا في جميع المسابقات.
وسبق أن توج هاني بلقب كأس الرابطة مع سيراميكا ومن قبل فاز بلقب السوبر المصري مع طلائع الجيش.
ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة المصري في الجولة 27 من الدوري المصري غدا الأحد في السابعة مساءً.
ويحتل سيراميكا المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 34 نقطة من 25 مباراة.
من هو أحمد هاني؟
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