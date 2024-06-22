قبل مواجهة المصري.. إصابة قوية لـ أحمد هاني ظهير سيراميكا

السبت، 22 يونيو 2024 - 23:30

كتب : عمرو نبيل

الاتحاد السكندري - سيراميكا كليوباترا - أحمد هاني

تعرض أحمد هاني لاعب سيراميكا كليوباترا لإصابة قوية سيغيب على إثرها لفترة أطول من شهر.

وحسبما علم FilGoal.com فإن ظهير سيراميكا تعرض للإصابة بمزق في العضلة الضامة.

وسيغيب هاني لمدة تتراوح شهر و40 يوما عن المباريات.

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الظهير الأيمن البالغ 27 عاما خاض الموسم الجاري 28 مباراة وسجل هدفا وحيدا في جميع المسابقات.

وسبق أن توج هاني بلقب كأس الرابطة مع سيراميكا ومن قبل فاز بلقب السوبر المصري مع طلائع الجيش.

ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة المصري في الجولة 27 من الدوري المصري غدا الأحد في السابعة مساءً.

ويحتل سيراميكا المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 34 نقطة من 25 مباراة.

من هو أحمد هاني؟

تحصل على عروض من سبورتنج براجا البرتغالي وليرس البلجيكي ورفضها الإسماعيلي ثم رحل عن صفوف الفريق في النهاية إلى طلائع الجيش 2017.

بدأ مسيرته مع نادي الإسماعيلي من عمر 7 سنوات وتدرج في فرق الشباب للفريق الأول تم تصعيده تحت قيادة أحمد العجوز وزامل شيكابالا وعصام الحضري وحسني عبد ربه قبل أن يتم 16 عاما.

مثله الأعلى: أحمد فتحي، شارك في بطولة إفريقيا للشباب عام 2017 تحت قيادة معتمد جمال.

أكثر مدرب خاض تحت قيادته مباريات هو طارق العشري برصيد 20 مباراة بقميص فريقي حرس الحدود وطلائع الجيش.

أحمد هاني سيراميكا الدوري المصري
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