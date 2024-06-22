خبر في الجول - طلائع الجيش يحدد مطالبه لـ الزمالك لضم محمد شحاتة نهائيا

حدد نادي طلائع الجيش مطالبه لـ الزمالك لأجل ضم محمد شحاتة بشكل نهائي بنهاية الموسم الجاري.

وانضم شحاتة لصفوف الزمالك على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع أحقية الشراء.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك أصبح مُطالبا بدفع 18 مليون جنيه لـ طلائع الجيش قبل 30 يوليو المقبل للحصول على خدمات محمد شحاتة بشكل نهائي.

وينقسم المبلغ لـ 10 ملايين جنيه قيمة صفقة شحاتة، و8 ملايين جنيه متأخرات من صفقة عمرو السيسي.

وعلم FilGoal.com أيضا أنه يوجد بند في التعاقد يتيح لطلائع الجيش بيع اللاعب لأي فريق آخر حالة مشاركته في أولمبياد باريس 2024.

وسينضم شحاتة بشكل طبيعي للزمالك رغم إيقاف النادي عن قيد اللاعبين الجدد بسبب قضية خالد بوطيب، كونه لاعبا مقيدا في الفريق من قبل وهو ما سبق وأن حدث مع سيف الجزيري في 2021، ولن يعوق الأبيض عن ضمه في الصيف.

لاعب الوسط البالغ 23 عاما خاض 15 مباراة منذ انضمامه للأبيض وساهم في التتويج بلقب الكونفدرالية.

وشارك شحاتة من قبل مع طلائع الجيش في 97 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع 1.

ويعد شحاتة واحد من عناصر منتخب مصر الأولمبي الذي يستعد للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وساهم شحاتة في وصول منتخب مصر الأولمبي لنهائي بطولة إفريقيا تحت 23 عاما.

من هو محمد شحاتة؟