خبر في الجول - طلائع الجيش يحدد مطالبه لـ الزمالك لضم محمد شحاتة نهائيا

السبت، 22 يونيو 2024 - 22:51

كتب : عمرو نبيل

نبيل عماد - محمد شحاتة - الزمالك

حدد نادي طلائع الجيش مطالبه لـ الزمالك لأجل ضم محمد شحاتة بشكل نهائي بنهاية الموسم الجاري.

وانضم شحاتة لصفوف الزمالك على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع أحقية الشراء.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك أصبح مُطالبا بدفع 18 مليون جنيه لـ طلائع الجيش قبل 30 يوليو المقبل للحصول على خدمات محمد شحاتة بشكل نهائي.

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وينقسم المبلغ لـ 10 ملايين جنيه قيمة صفقة شحاتة، و8 ملايين جنيه متأخرات من صفقة عمرو السيسي.

وعلم FilGoal.com أيضا أنه يوجد بند في التعاقد يتيح لطلائع الجيش بيع اللاعب لأي فريق آخر حالة مشاركته في أولمبياد باريس 2024.

وسينضم شحاتة بشكل طبيعي للزمالك رغم إيقاف النادي عن قيد اللاعبين الجدد بسبب قضية خالد بوطيب، كونه لاعبا مقيدا في الفريق من قبل وهو ما سبق وأن حدث مع سيف الجزيري في 2021، ولن يعوق الأبيض عن ضمه في الصيف.

لاعب الوسط البالغ 23 عاما خاض 15 مباراة منذ انضمامه للأبيض وساهم في التتويج بلقب الكونفدرالية.

وشارك شحاتة من قبل مع طلائع الجيش في 97 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع 1.

ويعد شحاتة واحد من عناصر منتخب مصر الأولمبي الذي يستعد للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وساهم شحاتة في وصول منتخب مصر الأولمبي لنهائي بطولة إفريقيا تحت 23 عاما.

من هو محمد شحاتة؟

تم تصعيده للفريق الأول مع طلائع الجيش تحت قيادة محمد حلمي وخاض أول مباراة رسمية له مع طارق يحيى وكانت ضد الزمالك.

سجل أول أهدافه في الدوري ضد الزمالك بموسم 2019-2020 في أول مباراة له بالدوري.

وعندما سجل بقميص فريقه في 3 مباريات لم يخسر من قبل.

أصغر لاعب مصري يسجل بقميص طلائع الجيش في الدوري بعمر 18 عاما و11 شهرا و14 يوما.

تواجد في قائمة منتخب مصر بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما الأخيرة وسجل هدفا رائعا ضد غينيا في نصف النهائي كان سببا في التأهل لأولمبياد باريس 2024.

مثله الأعلى محليا: عبد الله السعيد.

ارتبط مؤخرا بالانتقال لصفوف سيركل بروج البليجكي بعد تألقه مع المنتخب الأولمبي، لكنه جدد تعاقده مع طلائع الجيش 4 مواسم.

وفي يناير 2024 انضم لصفوف الزمالك وخلال أول لقاء له ضد الإسماعيلي خرج قبل نهاية الشوط الأول.

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