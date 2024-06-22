قائمة بيراميدز - استمرار ظهور الشيبي لمواجهة المقاولون

السبت، 22 يونيو 2024 - 22:42

كتب : FilGoal

بيراميدز - فيوتشر - كريم حافظ

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لـ بيراميدز قائمة مباراة المقاولون العرب في إطار لقاءات الدوري.

ويحل المقاولون ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار لقاءات الجولة 27 من بطولة الدوري.

ويستمر ظهور محمد الشيبي للمباراة الثانية على التوالي بعد لقاء بلدية المحلة الماضي، وذلك بعد تعطيل قرار إيقافه من قبل اتحاد الكرة.

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وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمود دونجا - بلاتي توريه - محمود زلاكة - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - فخري لاكاي

ويحتل بيراميدز صدارة الدوري برصيد 59 نقطة من 24 مباراة، ويأتي المقاولون العرب في المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 19 نقطة.

بيراميدز المقاولون العرب الدوري المصري
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