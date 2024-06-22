خبر في الجول - طلائع الجيش يفعل بند شراء يسري وحيد من الترسانة
السبت، 22 يونيو 2024 - 22:39
كتب : عمرو نبيل
سدد نادي طلائع الجيش مليون جنيه إلى نادي الترسانة لتفعيل بند شراء يسري وحيد لاعب الفريق.
يسري وحيد
النادي : طلائع الجيش
ويلعب وحيد الموسم الحالي مع طلائع الجيش على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.
وحسبما علم FilGoal.com فإن نادي طلائع الجيش سدد المبلغ المطلوب لتفعيل بند شراء عقد وحيد وضمه بشكل نهائي وأتم جميع الإجراءات.
وشارك اللاعب البالغ من العمر 26 عاما في 29 مباراة رفقة طلائع الجيش في الموسم الجاري وسجل 6 أهداف وصنع هدفين.
ولفت وحيد أنظار العديد من الأندية المصرية بعد الأداء المميز الذي قدمه ولذلك دخلت في مفاوضات للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وانضم وحيد قادما من الترسانة على سبيل الإعارة لمدة موسم، بعدما ارتبط اسمه بالانتقال لصفوف الزمالك وزد من قبل.
لاعب شبين الأسبق يشغل أكثر من مركز أبرزها الظهير والجناح الأيسر، وسجل الموسم الماضي في الدرجة الثانية 6 أهداف في صدارة ترتيب هدافي فريقه.
وخطف طلائع الجيش الذي خاض أغلب المباراة بـ 10 لاعبين نقطة تعادل ثمينة من سموحة بنتيجة 2-2 في لقاء أقيم على جهاز الرياضة العسكري في الجولة 27 من الدوري المصري.
ويحتل طلائع الجيش المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 34 نقطة من 25 مباراة.
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