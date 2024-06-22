خبر في الجول - طلائع الجيش يفعل بند شراء يسري وحيد من الترسانة

سدد نادي طلائع الجيش مليون جنيه إلى نادي الترسانة لتفعيل بند شراء يسري وحيد لاعب الفريق.

ويلعب وحيد الموسم الحالي مع طلائع الجيش على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وحسبما علم FilGoal.com فإن نادي طلائع الجيش سدد المبلغ المطلوب لتفعيل بند شراء عقد وحيد وضمه بشكل نهائي وأتم جميع الإجراءات.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 26 عاما في 29 مباراة رفقة طلائع الجيش في الموسم الجاري وسجل 6 أهداف وصنع هدفين.

ولفت وحيد أنظار العديد من الأندية المصرية بعد الأداء المميز الذي قدمه ولذلك دخلت في مفاوضات للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانضم وحيد قادما من الترسانة على سبيل الإعارة لمدة موسم، بعدما ارتبط اسمه بالانتقال لصفوف الزمالك وزد من قبل.