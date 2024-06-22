خبر في الجول - بسبب فارق الرواتب.. إياد العسقلاني يفضل الاستمرار في الاحتراف

السبت، 22 يونيو 2024 - 22:35

كتب : عمرو نبيل

إياد العسقلاني - روستوف الروسي

يُفضل إياد العسقلاني لاعب روستوف الروسي الاستمرار مع فريقه وعدم العودة للدوري المصري في الوقت الحالي.

إياد العسقلاني

النادي : روستوف نا دونو

روستوف نا دونو

وعلم FilGoal.com أن إياد العسقلاني حتى هذه اللحظة يفضل الاستمرار مع روستوف الروسي وعدم العودة لمصر بسبب الفارق المادي بين راتبه في روسيا والمعروض عليه من أندية الدوري المصري.

وحصل العسقلاني على 300 ألف دولار في النصف موسم الذي قضاه مع روستوف.

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وانتقل المدافع إياد العسقلاني إلى روستوف الروسي في يناير الماضي قادما من الإسماعيلي.

ويعد العسقلاني أحد أفراد منتخب مصر الأولمبي الذي يستعد للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ولعب البالغ من العمر 19 عاما مع فريقه الروسي 6 مباريات.

وارتبط اسم إياد العسقلاني بـ الأهلي في الفترة الماضية خاصة أن الأحمر يبحث تدعيم دفاعه في الصيف الجاري.

إياد العسقلاني روستوف الروسي
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