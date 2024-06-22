يورو 2024 – مارتينيز: حان الوقت لإعطاء الفرص للاعبين.. وكنا أفضل من مباراة التشيك

يرى روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب البرتغال أن حان الوقت لإعطاء المزيد من الفرص لبعض اللاعبين.

وتأهل منتخب البرتغال إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 في ألمانيا، بعدما فاز على تركيا بثلاثية دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وقال المدرب الإسباني في تصريحات نقلتها صحيفة ريكورد: "أعتقد أنه كان لدينا تركيز جيد للغاية، لقد تحسننا عما فعلناه في المباراة الأولى وهذا أمر جيد دائما".

وأضاف "كنا خطيرين جدا في الهجوم، لكننا ركزنا أيضا ودافعنا جيدا في منطقة الجزاء، يمكننا دائما التحسن".

وأكمل "من المهم أن نرى المزيد من اللاعبين يعملون، أنا أؤمن بهم جميعا، حان الوقت لإعطاء الفرص وتحسين القدرة التنافسية".

وواصل "الفوز 3-0 على فريق مثل تركيا، مع الكثير من التنافسية والجودة، إنها مهمة جدا بالنسبة لنا".

وأنهى حديثه قائلا: "هناك العديد من اللاعبين الذين يستحقون أن يكونوا في التشكيلة الأساسية، الصعوبة التي أواجهها هي استخدام 23 لاعبا في نفس الوقت".

منتخب البرتغال حقق الفوز الثاني في المجموعة بعدما انتصر على التشيك في الجولة الأولى، ليضمن التأهل إلى الدور الثاني ويصبح ثالث المتأهلين بعد ألمانيا وإسبانيا.

بينما سيتنافس منتخب تركيا على بطاقة التأهل الثانية من المجموعة مع التشيك وجورجيا في الجولة الأخيرة الذي سيلعب فيها ضد التشيك، وذلك بعدما فاز في الجولة الأولى.

والآن يتصدر منتخب البرتغال المجموعة برصيد 6 نقاط، يأتي بعده منتخب تركيا بـ3 نقاط، ثم التشيك وجورجيا في المركزين الثالث والرابع بنقطة لكل منهما.