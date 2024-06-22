انتهت في يورو 2024 - بلجيكا (2)-(0) رومانيا
السبت، 22 يونيو 2024 - 21:56
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بلجيكا ورومانيا في يورو 2024.
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ق 80 جوووول من ركلة المرمى.. دي بروين يسجل الثاني بعد وصول الكرة إليه من الحارس كاستيلز
ق 66 للمرة الثالثة في يورو 2024.. هدف لوكاكو يتم إلغاؤه وهذه المرة بداعي التسلل
ق 64 جوووول لوكاكو يسجل الثاني
ق 56 لياندرو تروسار بدلا من دودي لوكيباكيو
ق 2 جووووووول مبكر.. لوكاكو يعيد الكرة للوراء وتيليمانس يرسلها في الشباك
بداية المباراة
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