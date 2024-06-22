يورو 2024 – بيبي: هذا موقفي من مواصلة اللعب.. وكررنا فرصة الهدف الأول عدة مرات

أوضح بيبي مدافع منتخب البرتغال موقفه من مواصلة اللعب بالرغم من وصوله لعامه الـ41.

وتأهل منتخب البرتغال إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 في ألمانيا، بعدما فاز على تركيا بثلاثية دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وقال المدافع البرتغالي لصحيفة ريكورد: "نحن فريق ناضج، وجدنا رافاييل لياو عدة مرات والنتيجة 1-1 في الشوط الأول وجاء الهدف الأول من تلك اللعبة".

وأكمل "لقد كانت أجواء رائعة، الكثير من الأتراك، لقد كنا بأعداد أقل، لكني أريد أن أشكرهم".

وتابع "جميع اللاعبين هنا مهمون والمدرب يؤكد ذلك دائما، الآن حان الوقت للاستعداد جيدا للمباراة القادمة".

وواصل "نريد الفوز، ومواصلة رحلتنا بالنصر".

وأنهى حديثه قائلا: "سأواصل اللعب؟ أحاول أن أعيش اليوم بيومه، الغد لا يقلقني، أنا أقلق من اليوم فقط، أهم شيء هو مساعدة فريقي على الفوز والتأهل".

ويعتبر بيبي اللاعب الأكبر مشاركة في تاريخ بطولة يورو.

ومن المقرر أن يرحل بيبي عقب انتهاء عقده مع بورتو ولم يحدد بعد فريقه القادم.

منتخب البرتغال حقق الفوز الثاني في المجموعة بعدما انتصر على التشيك في الجولة الأولى، ليضمن التأهل إلى الدور الثاني ويصبح ثالث المتأهلين بعد ألمانيا وإسبانيا.

بينما سيتنافس منتخب تركيا على بطاقة التأهل الثانية من المجموعة مع التشيك وجورجيا في الجولة الأخيرة الذي سيلعب فيها ضد التشيك، وذلك بعدما فاز في الجولة الأولى.

والآن يتصدر منتخب البرتغال المجموعة برصيد 6 نقاط، يأتي بعده منتخب تركيا بـ3 نقاط، ثم التشيك وجورجيا في المركزين الثالث والرابع بنقطة لكل منهما.