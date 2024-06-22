تشكيل يورو 2024 - فرصة مصالحة لوكاكو أمام قاهر أوكرانيا

أعلن دومينيكو تيديسكو مدرب منتخب بلجيكا عن تشكيل فريقه لمواجهة رومانيا في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الخامسة في يورو 2024.

ويسعى روميلو لوكاكو لتسجيل هدفه الأول، وهدف بلاده الأول في البطولة أيضا، بعد هدفين ملغيين وعدة فرص ضائعة في الخسارة الأولى أمام سلوفاكيا.

وجاء تشكيل بلجيكا كالتالي:

حراسة المرمى: كوين كاستيلز

خط الدفاع: تيموتي كاستاني - فاوت فايس - يان فيرتونخن

خط الوسط: جيريمي دوكو - يوري تيليمانس - أمادو أونانا - أرثر ثياتي

خط الهجوم: كيفن دي بروين - روميلو لوكاكو - دودي لوكيباكيو

وجاء تشكيل رومانيا كالتالي:

حراسة المرمى: نيتا كونستانتين

خط الدفاع: أندري راتيو - رادو دراجوشين - أندري بوركا - نيكوسور بانكو

خط الوسط: ماريوس مارين - دينيس مان - رازفان مارين - نيكولاي ستانشيو - فالنتين ميهايلا

خط الهجوم: دينيس دراجوس

ويتذيل منتخب بلجيكا المجموعة بلا نقاط بعد الخسارة الأولى من سلوفاكيا.

الكل يملك 3 نقاط فيما عدا بلجيكا، حيث فازت رومانيا على أوكرانيا في الجولة الأولى، وفاز أوكرانيا على سلوفينيا في الجولة الثانية.