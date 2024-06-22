تشكيل يورو 2024 - فرصة مصالحة لوكاكو أمام قاهر أوكرانيا

السبت، 22 يونيو 2024 - 21:30

كتب : FilGoal

لوكاكو

أعلن دومينيكو تيديسكو مدرب منتخب بلجيكا عن تشكيل فريقه لمواجهة رومانيا في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الخامسة في يورو 2024.

ويسعى روميلو لوكاكو لتسجيل هدفه الأول، وهدف بلاده الأول في البطولة أيضا، بعد هدفين ملغيين وعدة فرص ضائعة في الخسارة الأولى أمام سلوفاكيا.

وجاء تشكيل بلجيكا كالتالي:

أخبار متعلقة:
يورو 2024 – لا يمل من صناعة التاريخ.. رونالدو يصبح الأكبر سنا في صناعة الأهداف بعد تألقه في يورو 2024.. نيكو ويليامز يوضح موقفه من الرحيل عن بلباو أحلى من الكباب رومانو: ناتشو يكمل فحوصاته الطبية للانضمام إلى القادسية

حراسة المرمى: كوين كاستيلز

خط الدفاع: تيموتي كاستاني - فاوت فايس - يان فيرتونخن

خط الوسط: جيريمي دوكو - يوري تيليمانس - أمادو أونانا - أرثر ثياتي

خط الهجوم: كيفن دي بروين - روميلو لوكاكو - دودي لوكيباكيو

وجاء تشكيل رومانيا كالتالي:

حراسة المرمى: نيتا كونستانتين

خط الدفاع: أندري راتيو - رادو دراجوشين - أندري بوركا - نيكوسور بانكو

خط الوسط: ماريوس مارين - دينيس مان - رازفان مارين - نيكولاي ستانشيو - فالنتين ميهايلا

خط الهجوم: دينيس دراجوس

ويتذيل منتخب بلجيكا المجموعة بلا نقاط بعد الخسارة الأولى من سلوفاكيا.

الكل يملك 3 نقاط فيما عدا بلجيكا، حيث فازت رومانيا على أوكرانيا في الجولة الأولى، وفاز أوكرانيا على سلوفينيا في الجولة الثانية.

لوكاكو بلجيكا يورو 2024
نرشح لكم
يورو 2024 - مهزلة أمنية.. كيف اخترق "دب" ملعب الافتتاح وتدريبات ألمانيا يورو 2024 – مارتينيز: حان الوقت لإعطاء الفرص للاعبين.. وكنا أفضل من مباراة التشيك مباشر يورو 2024 - بلجيكا (1)-(0) رومانيا.. ثالث أهداف لوكاكو الملغاة في البطولة يورو 2024 – بيبي: هذا موقفي من مواصلة اللعب.. وكررنا فرصة الهدف الأول عدة مرات أحلى من الكباب يورو 2024 – لا يمل من صناعة التاريخ.. رونالدو يصبح الأكبر سنا في صناعة الأهداف بعد تألقه في يورو 2024.. نيكو ويليامز يوضح موقفه من الرحيل عن بلباو رومانو: ناتشو يكمل فحوصاته الطبية للانضمام إلى القادسية
أخر الأخبار
مصدر من رابطة الأندية يوضح لـ في الجول حقيقة إقالة عامر حسين مقابل تراجع الزمالك عن مطالبه 17 دقيقة | الدوري المصري
7 غيابات في صفوف المصري أمام سيراميكا كليوباترا 30 دقيقة | الدوري المصري
قبل مواجهة المصري.. إصابة قوية لـ أحمد هاني ظهير سيراميكا 37 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - طلائع الجيش يحدد مطالبه لـ الزمالك لضم محمد شحاتة نهائيا ساعة | الدوري المصري
قائمة بيراميدز - استمرار ظهور الشيبي لمواجهة المقاولون ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - طلائع الجيش يفعل بند شراء يسري وحيد من الترسانة ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - بسبب فارق الرواتب.. إياد العسقلاني يفضل الاستمرار في الاحتراف ساعة | المحترفون
يورو 2024 - مهزلة أمنية.. كيف اخترق "دب" ملعب الافتتاح وتدريبات ألمانيا ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف رد رابطة الأندية على مطالب الزمالك الـ 4 2 بيان – الزمالك يحدد 4 طلبات لاستكمال الدوري ومهلة حتى لقاء فاركو 3 مؤتمر كولر: لا أقبل التشكيك في سمعتي بشأن موديست.. وحديثي عن كهربا فُهم خطأ 4 الزمالك لـ في الجول: اجتماع بين حسين لبيب وأحمد دياب.. وفي الجول يكشف الكواليس