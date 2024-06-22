إنبي يرتقي للمربع الذهبي في الدوري بهدف دويدار ضد الجونة

ارتقى إنبي للمربع الذهبي في الدوري المصري بالفوز على الجونة بنتيجة 1-0 في الجولة 27 في لقاء أقيم على استاد بتروسبورت.

هدف اللقاء الوحيد جاء عن طريق مصطفى دويدار.

ولم يخسر إنبي من الجونة منذ 2021، حيث التقيا في 5 مواجهات فاز الفريق البترولي في 3 وتعادلا في 2.

ورفع إنبي رصيده لـ 40 نقطة من 26 مباراة في المركز الرابع بفارق نقطتين عن الأهلي والمصري.

فيما ظل الجونة دون فوز في الجولات الأخيرة برصيد 31 نقطة من 27 مباراة.

وصف المباراة

أهدر أحمد كالوشا مدافع إنبي في الشوط الأول الفرصة الأخطر على الإطلاق بركنية نفذها علي فوزي، وتابعها كالوشا لكن بجوار القائم في الدقيقة 27.

وبعد دقيقتين أهدر مصطفى دويدرا فرصة الأول لإنبي بعدما انفرد وسدد كرة بجوار القائم لحارس الجونة.

في الشوط الثاني سجل دويدار الهدف الأول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء على يمين الحارس في الدقيقة 49.

وسط الزحمة ثبت صبحي سليمان⚽🔥.. مصطفى دويدار يسجل الهدف الأول لفريق إنبي ضد الجونة.. والحكم يؤكد القرار بعد العودة للـ VAR 👌 pic.twitter.com/sMFmlgNpws — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 22, 2024

وردت العارضة رأسية أحمد أمين قفة في الدقيقة 63.

مش ممكن😮 عارضة الجونة تمنع الهدف الثاني لفريق إنبي 🔥 pic.twitter.com/Ra7iGbM1V7 — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 22, 2024

وتصدى عبد الرحمن سمير لرأسية جبريل شيكودي في الدقيقة 73.

وتألق صبحي سليمان ومنع قفة من إضافة الهدف الثاني بالتصدي لانفراد تام له في الدقيقة 90 لتنتهي المباراة بهدف وحيد لإنبي.