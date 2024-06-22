إنبي يرتقي للمربع الذهبي في الدوري بهدف دويدار ضد الجونة

السبت، 22 يونيو 2024 - 21:24

كتب : FilGoal

تقرير

ارتقى إنبي للمربع الذهبي في الدوري المصري بالفوز على الجونة بنتيجة 1-0 في الجولة 27 في لقاء أقيم على استاد بتروسبورت.

هدف اللقاء الوحيد جاء عن طريق مصطفى دويدار.

ولم يخسر إنبي من الجونة منذ 2021، حيث التقيا في 5 مواجهات فاز الفريق البترولي في 3 وتعادلا في 2.

أخبار متعلقة:
أحمد سالم: الزمالك لن يتراجع عن موقفه إلا إذا تحققت مطالبه طلائع الجيش يخطف نقطة بـ 10 لاعبين من سموحة خبر في الجول - الزمالك يبلغ رابطة الأندية بتمسكه بموقفه بعدم خوض مباريات الدوري مران الأهلي – بدء الاستعدادات لمواجهة الزمالك دون راحة

ورفع إنبي رصيده لـ 40 نقطة من 26 مباراة في المركز الرابع بفارق نقطتين عن الأهلي والمصري.

فيما ظل الجونة دون فوز في الجولات الأخيرة برصيد 31 نقطة من 27 مباراة.

وصف المباراة

أهدر أحمد كالوشا مدافع إنبي في الشوط الأول الفرصة الأخطر على الإطلاق بركنية نفذها علي فوزي، وتابعها كالوشا لكن بجوار القائم في الدقيقة 27.

وبعد دقيقتين أهدر مصطفى دويدرا فرصة الأول لإنبي بعدما انفرد وسدد كرة بجوار القائم لحارس الجونة.

في الشوط الثاني سجل دويدار الهدف الأول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء على يمين الحارس في الدقيقة 49.

وردت العارضة رأسية أحمد أمين قفة في الدقيقة 63.

وتصدى عبد الرحمن سمير لرأسية جبريل شيكودي في الدقيقة 73.

وتألق صبحي سليمان ومنع قفة من إضافة الهدف الثاني بالتصدي لانفراد تام له في الدقيقة 90 لتنتهي المباراة بهدف وحيد لإنبي.

الدوري المصري إنبي الجونة
نرشح لكم
بواسطة لجنة رئيسها عامر حسين.. الكشف عن طريقة اختيار جائزة رجل المباراة في الدوري مصدر من الرابطة يوضح لـ في الجول حقيقة الاتفاق مع الزمالك على إقالة عامر حسين 7 غيابات في صفوف المصري أمام سيراميكا كليوباترا قبل مواجهة المصري.. إصابة قوية لـ أحمد هاني ظهير سيراميكا خبر في الجول - طلائع الجيش يحدد مطالبه لـ الزمالك لضم محمد شحاتة نهائيا قائمة بيراميدز - استمرار ظهور الشيبي لمواجهة المقاولون خبر في الجول - طلائع الجيش يفعل بند شراء يسري وحيد من الترسانة أحمد سالم: الزمالك لن يتراجع عن موقفه إلا إذا تحققت مطالبه
أخر الأخبار
بواسطة لجنة رئيسها عامر حسين.. الكشف عن طريقة اختيار جائزة رجل المباراة في الدوري 15 دقيقة | الدوري المصري
أثلتيك: بايرن يتوصل إلى اتفاق مع بالاس للتعاقد مع أوليسي 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر من الرابطة يوضح لـ في الجول حقيقة الاتفاق مع الزمالك على إقالة عامر حسين 44 دقيقة | الدوري المصري
7 غيابات في صفوف المصري أمام سيراميكا كليوباترا 57 دقيقة | الدوري المصري
قبل مواجهة المصري.. إصابة قوية لـ أحمد هاني ظهير سيراميكا ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - طلائع الجيش يحدد مطالبه لـ الزمالك لضم محمد شحاتة نهائيا ساعة | الدوري المصري
قائمة بيراميدز - استمرار ظهور الشيبي لمواجهة المقاولون ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - طلائع الجيش يفعل بند شراء يسري وحيد من الترسانة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف رد رابطة الأندية على مطالب الزمالك الـ 4 2 بيان – الزمالك يحدد 4 طلبات لاستكمال الدوري ومهلة حتى لقاء فاركو 3 مؤتمر كولر: لا أقبل التشكيك في سمعتي بشأن موديست.. وحديثي عن كهربا فُهم خطأ 4 الزمالك لـ في الجول: اجتماع بين حسين لبيب وأحمد دياب.. وفي الجول يكشف الكواليس