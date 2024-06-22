طلائع الجيش يخطف نقطة بـ 10 لاعبين من سموحة

السبت، 22 يونيو 2024 - 21:09

كتب : FilGoal

تقرير

خطف طلائع الجيش الذي خاض أغلب المباراة بـ 10 لاعبين نقطة تعادل ثمينة من سموحة بنتيجة 2-2 في لقاء أقيم على جهاز الرياضة العسكري في الجولة 27 من الدوري المصري.

سجل ثنائية طلائع الجيش كل من محمد دياب وعمر السعيد، فيما سجل مصطفى البدري وعبد اللطيف بن قسو ثنائية سموحة.

وتعادل الفريقان لأول مرة منذ يونيو 2022، وهو التعادل الثاني بين أحمد سامي وعبد الحميد بسيوني في 6 مواجهات جمعتهما.

أخبار متعلقة:
أحلى من الكباب يورو 2024 – لا يمل من صناعة التاريخ.. رونالدو يصبح الأكبر والأكثر صناعة للأهداف خبر في الجول - الزمالك يبلغ رابطة الأندية بتمسكه بموقفه بعدم خوض مباريات الدوري مران الأهلي – بدء الاستعدادات لمواجهة الزمالك دون راحة

ولعب طلائع الجيش بدءا من الدقيقة 13 اللقاء بعشر لاعبين بعد طرد علاء حمدي لاعب وسط الجيش.

وتصدى عماد السيد لركلة جزاء نفذها جونيور أجايي كأول ركلة جزاء يتصدى لها هذا الموسم.

وكانت آخر ركلة جزاء تصدى لها الحارس المخضرم في مسيرته ضد سموحة أيضا الموسم الماضي والتي سددها حسين السيد.

وارتقى سموحة للمركز الخامس برصيد 39 نقطة من 26 مباراة.

فيما ظل طلائع الجيش في المركز الحادي عشر برصيد 34 نقطة من 25 مباراة.

وصف المباراة

سجل محمد دياب أول أهداف اللقاء بتسديدة من لمسة واحدة بعد ركنية نفذها أحمد سمير في الدقيقة 11 ليتقدم طلائع الجيش مبكرا.

ولم يدُم التقدم كثيرا، في الدقيقة 13 أشهر الحكم بطاقة حمراء لعلي حمدي بعد تشتيت الكرة من على خط المرمى بيده.

وانبرى جونيور أجايي للركلة وسدد كرة على يسار عماد السيد تصدى لها ببراعة ليظل تقدم طلائع الجيش مستمرا.

وفي الدقيقة 37 ومن عرضية أحمد خالد سدد عبد الرحمن عامر كرة ارتدت من العارضة وتابعها مصطفى البدري برأسية في الشباك مدركا التعادل.

وتواصل ضغط سموحة في الشوط الثاني ومرت رأسية أحمد حكم أعلى من عارضة عماد السيد.

وفي الشوط الثاني وبعد مرور 4 دقائق فقط سدد عبد اللطيف بن قسو كرة قوية غالطت عماد السيد وسكنت الشباك ليقلب سموحة الطاولة.

وسجل موسى دياوارا هدفا في الدقيقة 52 ألغي بداعي وجود خطأ عليه.

وأدرك البديل عمر السعيد التعادل بتسديدة في أقصى الزاوية اليسرى في الدقيقة 71.

تواصل ضغط سموحة وفي الدقائق الأخيرة كادوا أن يخطفوا الثلاث نقاط لكن عماد السيد والعارضة منعا تصويبة البدري لتنتهي المباراة بالتعادل بين الفريقين.

سموحة طلائع الجيش الدوري المصري
نرشح لكم
إنبي يرتقي للمربع الذهبي في الدوري بهدف دويدار ضد الجونة أحمد سالم: الزمالك لن يتراجع عن موقفه إلا إذا تحققت مطالبه خبر في الجول - الزمالك يبلغ رابطة الأندية بتمسكه بموقفه بعدم خوض مباريات الدوري مران الأهلي – بدء الاستعدادات لمواجهة الزمالك دون راحة في الجول يكشف كواليس تحقيق الزمالك مع محمد عواد.. والقرار الأقرب انتهت الدوري المصري - طلائع (2)-(2) سموحة.. وإنبي (1)-(0) الجونة التشكيل - ثلاثي دفاعي في إنبي والجونة التشكيل - دياب في دفاع طلائع الجيش.. وأجايي يقود هجوم سموحة
أخر الأخبار
موسيماني: أريد الاستمرار في الدوري السعودي.. وهذا سبب رفض تدريب نيجيريا 4 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر يورو 2024 - بلجيكا (1)-(0) رومانيا.. جووووول مبكر 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
يورو 2024 – بيبي: هذا موقفي من مواصلة اللعب.. وكررنا فرصة الهدف الأول عدة مرات 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل يورو 2024 - فرصة مصالحة لوكاكو أمام قاهر أوكرانيا 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
إنبي يرتقي للمربع الذهبي في الدوري بهدف دويدار ضد الجونة 53 دقيقة | الدوري المصري
أحمد سالم: الزمالك لن يتراجع عن موقفه إلا إذا تحققت مطالبه ساعة | الدوري المصري
طلائع الجيش يخطف نقطة بـ 10 لاعبين من سموحة ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - الزمالك يبلغ رابطة الأندية بتمسكه بموقفه بعدم خوض مباريات الدوري ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف رد رابطة الأندية على مطالب الزمالك الـ 4 2 بيان – الزمالك يحدد 4 طلبات لاستكمال الدوري ومهلة حتى لقاء فاركو 3 مؤتمر كولر: لا أقبل التشكيك في سمعتي بشأن موديست.. وحديثي عن كهربا فُهم خطأ 4 الزمالك لـ في الجول: اجتماع بين حسين لبيب وأحمد دياب.. وفي الجول يكشف الكواليس