طلائع الجيش يخطف نقطة بـ 10 لاعبين من سموحة

خطف طلائع الجيش الذي خاض أغلب المباراة بـ 10 لاعبين نقطة تعادل ثمينة من سموحة بنتيجة 2-2 في لقاء أقيم على جهاز الرياضة العسكري في الجولة 27 من الدوري المصري.

سجل ثنائية طلائع الجيش كل من محمد دياب وعمر السعيد، فيما سجل مصطفى البدري وعبد اللطيف بن قسو ثنائية سموحة.

وتعادل الفريقان لأول مرة منذ يونيو 2022، وهو التعادل الثاني بين أحمد سامي وعبد الحميد بسيوني في 6 مواجهات جمعتهما.

ولعب طلائع الجيش بدءا من الدقيقة 13 اللقاء بعشر لاعبين بعد طرد علاء حمدي لاعب وسط الجيش.

وتصدى عماد السيد لركلة جزاء نفذها جونيور أجايي كأول ركلة جزاء يتصدى لها هذا الموسم.

وكانت آخر ركلة جزاء تصدى لها الحارس المخضرم في مسيرته ضد سموحة أيضا الموسم الماضي والتي سددها حسين السيد.

وارتقى سموحة للمركز الخامس برصيد 39 نقطة من 26 مباراة.

فيما ظل طلائع الجيش في المركز الحادي عشر برصيد 34 نقطة من 25 مباراة.

وصف المباراة

سجل محمد دياب أول أهداف اللقاء بتسديدة من لمسة واحدة بعد ركنية نفذها أحمد سمير في الدقيقة 11 ليتقدم طلائع الجيش مبكرا.

ياسلام يا محمد يا دياب💥.. مدافع طلائع الجيش يخدع الهاني سليمان ويتقدم لفريق طلائع الجيش على سموحة بالهدف الأول⚽🔥 pic.twitter.com/kl7njSBKER — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 22, 2024

ولم يدُم التقدم كثيرا، في الدقيقة 13 أشهر الحكم بطاقة حمراء لعلي حمدي بعد تشتيت الكرة من على خط المرمى بيده.

وانبرى جونيور أجايي للركلة وسدد كرة على يسار عماد السيد تصدى لها ببراعة ليظل تقدم طلائع الجيش مستمرا.

إثارة ما بعدها إثارة🔥.. لاعب طلائع الجيش يخرج الكرة بـ يده والحكم يطرده ويحتسب ركلة جزاء لـ سموحة🔴.. لكن أجايي يهدر الركلة💥 pic.twitter.com/XTT8xwyEou — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 22, 2024

وفي الدقيقة 37 ومن عرضية أحمد خالد سدد عبد الرحمن عامر كرة ارتدت من العارضة وتابعها مصطفى البدري برأسية في الشباك مدركا التعادل.

مصطفى البدري مستنيها👌.. عارضة طلائع الجيش تمنع كرة سموحة قبل أن يتابعها البدري في المرمى ليعلن عن هدف التعادل⚽🔥 pic.twitter.com/dIKqFCT7ms — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 22, 2024

وتواصل ضغط سموحة في الشوط الثاني ومرت رأسية أحمد حكم أعلى من عارضة عماد السيد.

وفي الشوط الثاني وبعد مرور 4 دقائق فقط سدد عبد اللطيف بن قسو كرة قوية غالطت عماد السيد وسكنت الشباك ليقلب سموحة الطاولة.

خطأ غريب من عماد السيد😲 .. عبد اللطيف بن قسو يضيف الهدف الثاني لفريق سموحة في مرمى طلائع الجيش ⚽💥 pic.twitter.com/YbsBN4gxIf — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 22, 2024

وسجل موسى دياوارا هدفا في الدقيقة 52 ألغي بداعي وجود خطأ عليه.

وأدرك البديل عمر السعيد التعادل بتسديدة في أقصى الزاوية اليسرى في الدقيقة 71.

في الزاوية البعيدة خلى الهاني سليمان يتفرج عليها💥.. هدف رااائع من عمر السعيد يتعادل به لفريق طلائع الجيش أمام سموحة ⚽🔥 pic.twitter.com/0HokXPNwxZ — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 22, 2024

تواصل ضغط سموحة وفي الدقائق الأخيرة كادوا أن يخطفوا الثلاث نقاط لكن عماد السيد والعارضة منعا تصويبة البدري لتنتهي المباراة بالتعادل بين الفريقين.