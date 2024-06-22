مران الأهلي – بدء الاستعدادات لمواجهة الزمالك دون راحة

السبت، 22 يونيو 2024 - 20:56

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

واصل لاعبو الأهلي التدريبات اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، دون راحة؛ وذلك بعد الفوز على فريق الداخلية أمس في الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي للقاء الزمالك في الجولة 27 من الدوري المصري يوم الثلاثاء المقبل.

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين لشرح بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة الداخلية التي أقيمت أمس.

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أدت مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في لقاء الداخلية مرانا استشفائيا في الجيم عقب انتهاء المحاضرة، تجنبا لعدم الإرهاق.

وقاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال مرانا بدنيا لبقية اللاعبين مع بداية فقرات المران.

وقاد ميشيل يانكون، مدرب الحراس، مرانا فنيا وبدنيا للرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمود الزنفلي وحمزة علاء.

وحرص مارسيل كولر، على تنفيذ بعض التدريبات الفنية المحددة مع اللاعبين، قبل أن يختتم فقرات المران بتقسيمة قوية.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء 25 يونيو.

وتنطلق القمة في السابعة مساء.

وتذاع المباراة عبر قنوات OnTime Sports

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 42 نقطة من 18 مباراة، بفارق 17 نقطة عن المتصدر بيراميدز الذي لعب 6 مباريات أكثر.

أما الزمالك فيحتل المركز التاسع برصيد 34 نقطة من 20 مباراة.

وانتهى لقاء الدور الأول بين الفريقين بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد

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