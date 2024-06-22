أحلى من الكباب

السبت، 22 يونيو 2024 - 20:55

كتب : عمرو عبد المنعم

البرتغال ضد تركيا

تأهل منتخب البرتغال إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 في ألمانيا، بعدما فاز على تركيا بثلاثية دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات.

منتخب البرتغال حقق الفوز الثاني في المجموعة بعدما انتصر على التشيك في الجولة الأولى، ليضمن التأهل إلى الدور الثاني ويصبح ثالث المتأهلين بعد ألمانيا وإسبانيا.

بينما سيتنافس منتخب تركيا على بطاقة التأهل الثانية من المجموعة مع التشيك وجورجيا في الجولة الأخيرة الذي سيلعب فيها ضد التشيك، وذلك بعدما فاز في الجولة الأولى.

والآن يتصدر منتخب البرتغال المجموعة برصيد 6 نقاط، يأتي بعده منتخب تركيا بـ3 نقاط، ثم التشيك وجورجيا في المركزين الثالث والرابع بنقطة لكل منهما.

أحلى من الكباب

قبل المباراة دخلت جماهير تركيا والبرتغال في نقاش ساخن عن الأكلة الشعبية الأفضل في كل بلد منهما.

الجمهور التركي يقول إن الكباب هو الأكلة الأفضل، وجمهور البرتغال يقول لا البيفانا البرتغالية أفضل من الكباب.

والبيفانا هي وجبة شعبية في البرتغال مكونة من شرائح اللحم مع بعض الإضافات.

وبعد فوز البرتغال على تركيا سيخرج الجمهور البرتغالي للاحتفال أمام الأتراك والتأكيد على أن البيفانا هي الأكلة الأفضل من الكباب.

وصف المباراة

ظهر منتخب البرتغال أفضل منذ انطلاق المباراة وسجل الهدف الأول في الدقيقة 22 عن طريق بيرناردو سيلفا.

وجاء الهدف بعد انطلاقة من ناحية اليسار من نونو مينديز الذي أرسل عرضية أرضية اصطدمت بأقدام الدفاع وذهبت إلى بيرناردو الذي سددها بقوة في الشباك.

ويعد الهدف هو الأول لـ بيرناردو سيلفا بشكل عام في بطولات كأس الأمم الأوروبية.

وأضاف منتخب البرتغال الهدف الثاني في الدقيقة 29 عن طريق سامت أكايدين مدافع تركيا بالخطأ في مرماه.

الهدف جاء بعد هجمة مرتدة سريعة من البرتغال قبل أن يخطئ جواو كانسيلو في تمرير الكرة إلى رونالدو لتذهب إلى مدافع تركيا الذي أعادها سريعا إلى حارس المرمى دون أن يلاحظ تقدمه، لتذهب الكرة في الشباك رغم محاولات الدفاع لإبعادها.

في الشوط الثاني أضاف صنع كريستانو رونالدو الهدف الثالث في الدقيقة 56 والذي سجله برونو فيرنانديز.

وانفرد رونالدو بالمرمى ولكنه بدلا من أن يسجل الهدف مرر الكرة إلى زميله برونو فيرنانديز الذي وضع الكرة في الشباك الخالية.

مسجلا أول أهدافه بشكل عام في بطولات أمم أوروبا.

وأصبح رونالدو أكبر لاعب يصنع هدفا في تاريخ بطولات أمم أوروبا بعمر 39 سنة.

واستمرت محاولات البرتغال لإضافة الهدف الرابع في الوقت المتبقي من المباراة مع العديد من الفرص المهدرة أمام مرمى تركيا، إلى أن انتهى اللقاء بفوز رفاق كريستيانو رونالدو بثلاثية دون رد.

كريستيانو رونالدو البرتغال تركيا يورو 2024
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