يورو 2024 – لا يمل من صناعة التاريخ.. رونالدو يصبح الأكبر سنا في صناعة الأهداف

لم ينته بعد، ولم يمل من صناعة التاريخ وكسر الأرقام حتى في سن الـ39.

وفي ظل اكتفاء بعض اللاعبين من التطور، لم يشعر كريستيانو رونالدو دوس سانتوس أفيرو بالاكتفاء بما صنعه في تاريخه.

وصنع رونالدو في مباراة منتخب بلاده ضد تركيا في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة يورو 2024 المقامة في ألمانيا.

وانفرد رونالدو بشكل تام بحارس مرمى تركيا، لكن أراد أن يضمن تسجيل الهدف الثالث للبرتغال، ولذلك مرر الكرة لبرونو فيرنانديز الذي سجلها بسهولة.

وبذلك أصبح رونالدو أكثر لاعب يصنع أهداف في يورو بالتساوي مع رقم كارل بوبورسكي بـ8 صناعات.

وكذلك رونالدو هو أكبر لاعب يصنع هدفا في البطولة إذ يبلغ 39 عاما.

وليس ذلك فحسب، بل حقق مجموعة أرقام أخرى وهي:

الأكثر ظهورا في البطولة: 6 نسخ.

الأكثر لعبا في البطولة: 27 مباراة.

الأكثر لعبا كقائد لمنتخب بلاده: 18 مباراة.

الأكثر تحقيقا للفوز: 14 فوزا.

الأكثر صناعة للأهداف: 9 صناعات.

الأكثر صناعة للفرص: 46 فرصة.

وفازت البرتغال في المباراة الأولى بهدفين دون رد على التشيك بعد التأخر بهدف.

وضمنت البرتغال التأهل إلى دور الـ16 من البطولة بعد الفوز على تركيا.