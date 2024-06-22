في الجول يكشف كواليس تحقيق الزمالك مع محمد عواد.. والقرار الأقرب

خضع محمد عواد حارس مرمى الزمالك للتحقيق في مقر النادي الأبيض بسبب ما حدث منه في مباراة المصري في الدوري.

محمد عواد النادي : الزمالك الزمالك

وكان الزمالك أعلن إيقاف محمد عواد وخصم 25% من قيمة عقده بسبب مشادة بينه وبين حسام عبد المجيد زميله في الفريق خلال مباراة المصري.

ويكشف FilGoal.com كواليس تحقيق الزمالك مع محمد عواد:

عواد خضع للتحقيق في مقر نادي الزمالك وأبلغ المسؤولين أنه ملتزم بأي قرار سيتم اتخاذه ضده وأنه طوال 5 سنوات قضاها مع الفريق الأبيض لم يفتعل أي أزمة ولم يخضع للتحقيق سابقا وأنه من أكثر اللاعبين حصولا على البطولات مع النادي.

عواد برر ما حدث منه تجاه زميله حسام عبد المجيد بسبب غيرته على الزمالك وغضبه بعد هدف المصري الثاني وأن ما حدث ليس إلا "نرفزة ملعب".

الحارس أخبر الزمالك أن تعاقده سينتهي بنهاية الموسم الجاري ورغم ذلك هو ملتزم بدوره سواء يشارك أو يجلس على مقاعد البدلاء حتى في مباراة المصري تم إبلاغه بالمشاركة قبل صافرة البداية بـ5 دقائق ونفذ الأمر سريعا دون أي اعتراض.

وأن القرار الأقرب من إدارة الزمالك تجاه عواد سيكون الاكتفاء بالعقوبة الموقعة عليه من عبد الواحد السيد مدير الكرة بخصم 25% من قيمة عقده وعودته للتدريبات من جديد.

وكان الزمالك قد خسر أمام المصري بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة الدوري.

وشارك محمد عواد في مباراة الزمالك والمصري بعد تعرض محمد صبحي للإصابة في الدقائق الأخيرة من الإحماء قبل انطلاق اللقاء.