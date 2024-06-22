بعد تألقه في يورو 2024.. نيكو ويليامز يوضح موقفه من الرحيل عن بلباو

أوضح نيكو ويليامز لاعب أتلتيك بلباو ومنتخب إسبانيا موقفه من الرحيل عن فريقه في فترة الانتقالات الصيفية.

وتحدث اللاعب البالغ من العمر 21 عاما للقناة الأولى الإسبانية: "لقد وقعت للتو عقدا جديدا مع بلباو قبل بضعة أسابيع، أشعر أنني بحالة جيدة جدا وسعيد للغاية هناك".

وأتم "من الغريب جدا أن أتلقى أسئلة حول مستقبلي".

وتألق ويليامز بشدة في بطولة يورو 2024 المقامة حاليا في ألمانيا.

وظهر ويليامز في أفضل مستوى له خاصة ضد إيطاليا في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وفازت إسبانيا على إيطاليا بهدف دون رد.

واعترف لامين جمال لاعب برشلونة وزميل ويليامز في إسبانيا أنه يتمنى أن يضمه في الفريق الكتالوني بسبب مستواه المميز.

ولعب ويليامز مع بلباو 39 مباراة في الموسم المنقضي وسجل 8 أهداف وصنع 19 آخرين.

ويلعب شقيقه الأكبر إنياكي ويليامز مع منتخب غانا ولعب كأس الأمم الإفريقية الماضية وواجه منتخب مصر.