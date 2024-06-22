رئيس نادي الشمال القطري يعلن ضم بغداد بونجاح

أعلن إبراهيم السادة رئيس نادي الشمال القطري ضم الجزائري بغداد بونجاح في صفقة انتقال حر.

بغداد بونجاح النادي : السد الشمال

وجاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية لنادي الشمال حيث أوضح السادة ضم بونجاح لتدعيم صفوف الفريق الموسم المقبل.

واحتل الشمال المركز التاسع برصيد 25 نقطة في ترتيب الدوري القطري الموسم المنقضي.

اجتماع الجمعية العمومية لنادي الشمال | إبراهيم السادة رئيس النادي يعلن عن إتمام التعاقد مع اللاعب الجزائري بغداد بونجاح #قنوات_الكاس pic.twitter.com/vPaGXtaKTN — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) June 22, 2024

وارتبط اسم بونجاح بالانتقال لصفوف الشباب والتعاون السعوديان بعد نهاية تعاقده مع السد القطري.

ورحل بونجاح عن السد القطري بنهاية الموسم المنقضي بعد 9 سنوات قضاها بقميص بطل الدوري القطري.

ولعب بونجاح مع السد 24 مباراة خلال الموسم الجاري في جميع البطولات مسجلا 13 هدفا وصنع 4 آخرين.

وتوج بونجاح بـ 14 لقبا مع السد بواقع 4 دوري قطري و3 كأس قطر و3 كأس أمير قطر و2 كأس الشيخ جاسم ولقب كأس نجوم قطر.

وفاز بونجاح بجائزة هداف دوري نجوم قطر 3 مرات في موسم 2016-2017 و2018-2019 و2020-2021.

وحصل على دوري نجوم قطر 3 مرات ومرتين الكأس أمير قطر، وكذلك كأس أمم إفريقيا 2019.