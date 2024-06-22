رئيس نادي الشمال القطري يعلن ضم بغداد بونجاح

السبت، 22 يونيو 2024 - 19:44

كتب : FilGoal

بغداد بونجاح

أعلن إبراهيم السادة رئيس نادي الشمال القطري ضم الجزائري بغداد بونجاح في صفقة انتقال حر.

وجاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية لنادي الشمال حيث أوضح السادة ضم بونجاح لتدعيم صفوف الفريق الموسم المقبل.

واحتل الشمال المركز التاسع برصيد 25 نقطة في ترتيب الدوري القطري الموسم المنقضي.

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وارتبط اسم بونجاح بالانتقال لصفوف الشباب والتعاون السعوديان بعد نهاية تعاقده مع السد القطري.

ورحل بونجاح عن السد القطري بنهاية الموسم المنقضي بعد 9 سنوات قضاها بقميص بطل الدوري القطري.

ولعب بونجاح مع السد 24 مباراة خلال الموسم الجاري في جميع البطولات مسجلا 13 هدفا وصنع 4 آخرين.

وتوج بونجاح بـ 14 لقبا مع السد بواقع 4 دوري قطري و3 كأس قطر و3 كأس أمير قطر و2 كأس الشيخ جاسم ولقب كأس نجوم قطر.

وفاز بونجاح بجائزة هداف دوري نجوم قطر 3 مرات في موسم 2016-2017 و2018-2019 و2020-2021.

وحصل على دوري نجوم قطر 3 مرات ومرتين الكأس أمير قطر، وكذلك كأس أمم إفريقيا 2019.

الشمال القطري بغداد بونجاح السد القطري
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