رومانو: ناتشو يكمل فحوصاته الطبية للانضمام إلى القادسية

أكمل ناتشو فيرنانديز مدافع ريال مدريد الفحوصات الطبية تمهيدا لانتقاله إلى القادسية السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وينتهي عقد المدافع الإسباني مع ريال مدريد بنهاية شهر يونيو الجاري.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن اللاعب البالغ من العمر 34 عاما قد اجتاز الفحوصات الطبية.

وشدد رومانو أن ناتشو سيوقع على عقد لمدة عامين.

وكان القادسية قد أعلن من قبل التعاقد مع كوين كاستيلس قادما من فولفسبورج.

وانتقل كاستيلس إلى القادسية في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع فولفسبورج الألماني.

وأتم نادي القادسية السعودية إجراءات التعاقد مع المهاجم المكسيكي جوليان كينونيس بشكل رسمي.

وعاد القادسية على منافسات الدوري السعودي للمحترفين بعدما حسم لقب الموسم المنصرم من دوري الدرجة الأولى.

وأعلن القادسية تعاقده مع كينونيس لتدعيم خط هجومه حتى عام 2028، حسبما نشره النادي عبر منصة إكس.

صحيفة "الرياضية" السعودية، أشارت إلى أن صفقة كينونيس كلفت خزينة القادسية 15 مليون دولار لضم اللاعب.

وخاض كينونيس الذي يحمل الجنسية الكولومبية أيضا، عدة تجارب مع أندية مكسيكية على غرار تايجر أورنال وأطلس قبل أن ينتقل على نادي أمريكا المكسيكي بالموسم الماضي.

وفاز كينيوس بـ 7 ألقاب منها 3 ألقاب مع تايجر أورنال الذي حصد معه الدوري المحلي، وبطولة الكأس، ودوري أبطال الكونكاكاف.