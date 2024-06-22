سكاي: بيلوتي يوافق على الانتقال إلى كومو تحت قيادة فابريجاس

وافق أندريا بيلوتي لاعب روما على الانتقال إلى كومو في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وصعد كومو حديثا إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالية تحت قيادة أوسيان روبرتس وسيسك فابريجاس.

وحسب شبكة سكاي سبورت فإن بيلوتي وافق على بنود عقده.

وذكرت الشبكة أن كومو قد توصل لاتفاق مع روما للتعاقد مع المهاجم البالغ من العمر 30 عاما مقابل 4 ملايين ونصف مع مكافأة تصل إلى نصف مليون يورو أخرى ليكون الإجمالي 5 ملايين يورو.

وقضى بيلوتي النصف الثاني من الموسم المنقضي معارا إلى فيورنتينا.

ويشغل فابريجاس مساعد المدرب روبرتس، لكن ذلك على الورق فقط، بينما على أرض الواقع فيعتبر هو المدرب الفعلي.

ولم يتمكن فابريجاس من الاستمرار كونه المدير الفني بسبب إلزامه الحصول على رخص تدريبية لم يحصل عليها بعد، ولذلك أصبح المساعد على الورق فقط.

ويملك فابريجاس أسهم في النادي ولذلك يعتبر أحد الملاك.

وكان فابريجاس قد وعد اللاعبين باصطحابهم لرحلة إلى مدينة إيبيزا الإسبانية في حال الصعود لدوري الدرجة الأولى وهذا ما حدث بالفعل.