انتهت الدوري المصري - طلائع (2)-(2) سموحة.. وإنبي (1)-(0) الجونة
السبت، 22 يونيو 2024 - 18:49
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي طلائع الجيش ضد سموحة، وإنبي ضد الجونة في الجولة 27 من الدوري المصري.
وتبدأ المباراتان في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.
--
طلائع الجيش × سموحة
انتهت
ق 70: جووول عمر السعيد يدرك التعادل لطلائع الجيش
ق 49: جووول مصطفى البدري بتسديدة ترتطم بالدفاع وتسكن الشباك ويقلب الطاولة لسموحة
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+1: رأسية حكم تمر أعلى العارضة بعد عرضية أحمد خالد
ق 37: جووول مصطفى البدري يسجل التعادل مستفيدا من كرة ارتدت من القائم وأودعها في الشباك.
ق 15: عماد السيد يتصدى لركلة الجزاء التي سددها جونيور أجايي
ق 13: بطاقة حمراء لعلي حمدي لاعب طلائع الجيش بسبب إبعاد الكرة من على خط المرمى بيده، وركلة جزاء لسموحة
ق 11: ركنية من أحمد سمير تتخطى الجميع ويسددها محمد دياب في الشباك مسجلا الأول.
بداية اللقاء
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــا.
==
إنبي × الجونة
انتهت
ق 48: جووول مصطفى دويدار يسجل الأول لإنبي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 26: كالوشا يهدر بغرابة فرصة الهدف الأول بعد ركنية لكن كرته مرت بجوار القائم.
بداية اللقاء
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــا.