انتهت الدوري المصري - طلائع (2)-(2) سموحة.. وإنبي (1)-(0) الجونة

السبت، 22 يونيو 2024 - 18:49

كتب : FilGoal

الاتحاد - سموحة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي طلائع الجيش ضد سموحة، وإنبي ضد الجونة في الجولة 27 من الدوري المصري.

وتبدأ المباراتان في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

--

أخبار متعلقة:
هدف الأهلي السابق.. مهاجم الجيش الملكي ينضم إلى جلاسكو رينجرز نقطة مامارداشفيلي التشكيل - ثلاثي دفاعي في إنبي والجونة التشكيل - دياب في دفاع طلائع الجيش.. وأجايي يقود هجوم سموحة

طلائع الجيش × سموحة

انتهت

ق 70: جووول عمر السعيد يدرك التعادل لطلائع الجيش

ق 49: جووول مصطفى البدري بتسديدة ترتطم بالدفاع وتسكن الشباك ويقلب الطاولة لسموحة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+1: رأسية حكم تمر أعلى العارضة بعد عرضية أحمد خالد

ق 37: جووول مصطفى البدري يسجل التعادل مستفيدا من كرة ارتدت من القائم وأودعها في الشباك.

ق 15: عماد السيد يتصدى لركلة الجزاء التي سددها جونيور أجايي

ق 13: بطاقة حمراء لعلي حمدي لاعب طلائع الجيش بسبب إبعاد الكرة من على خط المرمى بيده، وركلة جزاء لسموحة

ق 11: ركنية من أحمد سمير تتخطى الجميع ويسددها محمد دياب في الشباك مسجلا الأول.

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــا.

==

إنبي × الجونة

انتهت

ق 48: جووول مصطفى دويدار يسجل الأول لإنبي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 26: كالوشا يهدر بغرابة فرصة الهدف الأول بعد ركنية لكن كرته مرت بجوار القائم.

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــا.

سموحة طلائع الجيش إنبي الجونة الدوري المصري
نرشح لكم
إنبي يرتقي للمربع الذهبي في الدوري بهدف دويدار ضد الجونة أحمد سالم: الزمالك لن يتراجع عن موقفه إلا إذا تحققت مطالبه طلائع الجيش يخطف نقطة بـ 10 لاعبين من سموحة خبر في الجول - الزمالك يبلغ رابطة الأندية بتمسكه بموقفه بعدم خوض مباريات الدوري مران الأهلي – بدء الاستعدادات لمواجهة الزمالك دون راحة في الجول يكشف كواليس تحقيق الزمالك مع محمد عواد.. والقرار الأقرب التشكيل - ثلاثي دفاعي في إنبي والجونة التشكيل - دياب في دفاع طلائع الجيش.. وأجايي يقود هجوم سموحة
أخر الأخبار
موسيماني: أريد الاستمرار في الدوري السعودي.. وهذا سبب رفض تدريب نيجيريا 2 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر يورو 2024 - بلجيكا (1)-(0) رومانيا.. جووووول مبكر 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
يورو 2024 – بيبي: هذا موقفي من مواصلة اللعب.. وكررنا فرصة الهدف الأول عدة مرات 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل يورو 2024 - فرصة مصالحة لوكاكو أمام قاهر أوكرانيا 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
إنبي يرتقي للمربع الذهبي في الدوري بهدف دويدار ضد الجونة 52 دقيقة | الدوري المصري
أحمد سالم: الزمالك لن يتراجع عن موقفه إلا إذا تحققت مطالبه ساعة | الدوري المصري
طلائع الجيش يخطف نقطة بـ 10 لاعبين من سموحة ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - الزمالك يبلغ رابطة الأندية بتمسكه بموقفه بعدم خوض مباريات الدوري ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف رد رابطة الأندية على مطالب الزمالك الـ 4 2 بيان – الزمالك يحدد 4 طلبات لاستكمال الدوري ومهلة حتى لقاء فاركو 3 مؤتمر كولر: لا أقبل التشكيك في سمعتي بشأن موديست.. وحديثي عن كهربا فُهم خطأ 4 الزمالك لـ في الجول: اجتماع بين حسين لبيب وأحمد دياب.. وفي الجول يكشف الكواليس