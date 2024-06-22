خطف موهبة برازيلية جديدة.. تشيلسي يعلن ضم إستيفاو من بالميراس

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي ضم الموهبة البرازيلية إستيفاو ويليان قادما من بالميراس البرازيلي.

وسينضم اللاعب البالغ 17 عاما لصفوف الفريق اللندني بدءا من صيف 2025 عندما يتمم عامه الـ 18.

وبحسب تقرير شبكة "جلوبو" البرازيلية فإن الصفقة كلفت البلوز 61.5 مليون يورو.

ولم يوضح النادي تفاصيل التعاقد أو مدته.

وبدأ إستيفاو مسيرته الاحترافية مع بالميراس في 2023 بالمباريات الأخيرة من الموسم الماضي الذي توج فيه الفريق بلقب الدوري.

ويواصل تشيلسي تنقيبه على المواهب الشابة في البرازيل، لينضم إستيفاو لكل من أندري سانتوس وديفيد واشنطن وأنجيلو جابريل الذين انضموا لصفوف الفريق من قبل.

Chelsea Football Club has agreed a deal to sign teenage forward Estevao Willian from Palmeiras, with the Brazilian to officially join Chelsea next summer. 🤝 pic.twitter.com/SHLVRaD4gi — Chelsea FC (@ChelseaFC) June 22, 2024

وبرز اسم استيفاو كثيرا في آخر عامين عقب تألقه في دوري الشباب وبطولة كأس ساو باولو للشباب مع بالميراس.

اللاعب المُلقب بـ "ميسي الصغير" توج بـ 8 ألقاب في جميع فئات الناشئين والشباب مع بالميراس منذ انمضامه في 2021 قادما من كروزيرو.

وشارك لأول مرة الموسم الماضي في الدوري البرازيلي مع بالميراس وأصبح رابع أصغر لاعب يشارك مع بالميراس بعمر 16 عاما و8 أشهر.

ومع الفريق الأول لبالميراس توج بلقب الدوري البرازيلي الموسم الماضي ثم لقب بطولة الولاية العام الجاري

وسجل منذ أسابيع هدفه الأول في كوبا ليبرتادوريس بأول مباراة قارية له، وأًصبح ثالث أصغر لاعب يسجل هدفا للفريق بعمر 16 عاما و11 شهرا و18 يوما بعد إندريك وهيتور.

وحتى الآن خاض إستيفاو 27 مباراة مع بالميراس الموسم الجاري سجل 8 أهداف وصنع 5.