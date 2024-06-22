تعادل منتخب جورجيا مع منافسه التشيك بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من دور مجموعات يورو 2024 المقامة في ألمانيا.

وسجل هدف جيورجيس ميكاوتادزي هدف جورجيا، بينما أحرز باتريك تشيك هدف التشيك.

وتألق جيورجي مامارداشفيلي حارس مرمى جورجيا بشكل لافت للنظر إذ وصلت عدد تصدياته إلى 11، منهم 6 من داخل منطقة الجزاء.

وبفضله لم يتمكن منتخب التشيك الاستفادة من الأهداف المتوقعة التي وصلت إلى 3.07، بينما جورجيا 0.93 وبالتالي تعتبر هذه نقطة مامارداشفيلي.

وكان من الطبيعي أن يحصل حارس مرمى فريق فالنسيا على جائزة رجل المباراة بعد الأداء الرائع الذي قدمه.

وحصل منتخب جورجيا على أول نقطة في تاريخه، إذ هذه المرة الأولى التي يشترك فيها في البطولة وخسر المباراة الماضية ضد تركيا 3-1.

وتخطى تشيك الثنائي هاري كين وكريستيانو رونالدو في التهديف في أخر نسختين من يورو، إذ سجل تشيك 6 أهداف، وكين ورونالدو نفس العدد 5 أهداف.

وأصبح تشيك أيضا هداف بلاده التاريخي في بطولة يورو متخطيا ميلان باروش.

وبهذا التعادل وصل المنتخبين للنقطة الأولى لهما في المجموعة، لكن تتذيل جورجيا الترتيب بفارق الأهداف، بينما التشيك في المركز الثالث.

ويتصدر منتخب تركيا الترتيب بالتساوي مع البرتغال بـ3 نقاط، قبل اللقاء الذي سيجمعهما الليلة.





































التشكيل

تشكيل مباراة جورجيا والتشيك #في_اليورو 📋 كفارا كفاراتسخيليا يقود هجوم جورجيا، وباتريك شيك يقود هجوم التشيك 🇬🇪🇨🇿 ومتنساش تدخل على Takhmeen Fil 90 على ابليكيشن Ana Vodafone وخمن واكسب هدايا من ميجابايتس لتلفزيون سامسونج 🎁https://t.co/ueCYMdwIe0#euro2024 pic.twitter.com/YGmvHaa086 — FilGoal (@FilGoal) June 22, 2024

بداية التألق

بدأ مامارداشفيلي حفل تصديه من الدقيقة الثانية على مرتين.

وتصدى مامارداشفيلي لكرة عن طريق آدم هلوزيك في الدقيقة 22 لكن عادت في وجهه وسكنت الشباك.

وتم إلغاء الهدف بعد العودة إلى تقنية الفيديو بداعي لمسة يد.

لمسة يد

حصل منتخب جورجيا على ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع بعد لمسة يد.

وتمكن جيورجيس ميكاوتادزي من تسجيلها بنجاح.

صناعة التاريخ

صنع تشيك التاريخ لبلاده في الدقيقة 59 بعدما سجل هدفا عقب ارتطام الكرة في وجهه.

مواصلة التألق

واصل مامارداشفيلي التألق في الدقيقة 66 بعدما تصدى لتسديدة قوية من ماتي يوراسك من خارج منطقة الجزاء.

وجاء دور أوندري لنجر ليتصدى مامارداشفيلي منه تسديدة في الدقيقة 78.

إهدار فوز تاريخي

أهدر سابا لوبيانيدزي انفرادا كاد أن يعطي لجورجيا فوزا تاريخيا في الدقيقة الأخيرة بعدما سدد كرة أعلى المرمى.

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