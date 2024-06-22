التشكيل - ثلاثي دفاعي في إنبي والجونة

يعتمد كل من إنبي والجونة على 3 لاعبين في الدفاع خلال لقاء الفريقين في الجولة 27 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان في السابعة مساءً على استاد بتروسبورت.

ويقود الدولي أحمد أمين قفة هجوم إنبي، فيما يقود جابريل شيكودي هجوم الجونة.

وجاء تشكيل إنبي

حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير

الدفاع: محمد حامد – أحمد خليل "كالوشا" – أحمد صبيحة

الوسط: علي فوزي – مصطفى شكشك – محمد ناصر – أحمد العجوز – مصطفى دويدار

الهجوم: أحمد أمين قفة – محمد حمدي

فيما جاء تشكيل الجونة

حراسة المرمى: صبحي سليمان

الدفاع: كمال أبو الفتوح – أحمد شوشة – عبد الله عبادي

الوسط: صبري رحيل – محمد عبد الجواد – رضا صلاح – محمد الدغيمي – أحمد محمود

الهجوم: أيمن موكا – جابريل شيكودي

ويحتل إنبي المركز السابع برصيد 37 نقطة من 25 مباراة.

فيما يحتل الجونة المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة من 26 مباراة.