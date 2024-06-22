التشكيل - دياب في دفاع طلائع الجيش.. وأجايي يقود هجوم سموحة

يبدأ محمد دياب في دفاع طلائع الجيش لتعويض غياب خالد سطوحي في مواجهة سموحة لحساب الجولة 27 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على ملعب جهاز الرياضة العسكري في السابعة مساءً.

ويقود جودوين شيكا هجوم طلائع الجيش، ويجاوره أحمد سمير ويسري وحيد.

في المقابل يبدأ جونيور أجايي أساسيا في هجوم سموحة، ويغيب حسام حسن عن قائمة الفريق السكندري.

وجاء تشكيل طلائع الجيش

حراسة المرمى: عماد السيد

الدفاع: أحمد متعب – عمرو طارق – محمد دياب – أحمد عبد الرحمن

الوسط: فريد شوقي – علي حمدي – إسلام محارب

الهجوم: أحمد سمير – جودوين شيكا – يسري وحيد

وجاء تشكيل سموحة

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: عبد الرحمن عامر – حجاج بركات – أحمد حكم – طارق علاء

الوسط: محمد متولي "كناريا" – دوكو دودو – عمرو قلاوة

الهجوم: أحمد خالد – جونيور أجايي – مصطفى البدري

ويحتل سموحة المركز السادس برصيد 38 نقطة من 25 مباراة.

فيما يحتل طلائع الجيش المركز الحادي عشر برصيد 33 نقطة من 24 مباراة.