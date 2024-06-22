تشكيل يورو 2024 – رونالدو يقود هجوم البرتغال.. وجولر على دكة تركيا

يقود كريستيانو رونالدو هجوم منتخب بلاده البرتغال في مواجهة تركيا.

ويلعب منتخب البرتغال ضد تركيا في الجولة الثانية من مجموعات كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 في ألمانيا.

على الجانب الآخر يجلس أردا جولر نجم منتخب تركيا على مقاعد بدلاء فريقه.

وجاء تشكيل البرتغال كالآتي:

المرمى: ديوجو كوستا

الدفاع: جواو كانسيلو – روبن دياز – بيبي – نونو مينديز

الوسط: جواو بالينيا – فيتينيا – برونو فيرنانديز

الهجوم: بيرناردو سيلفا – كريستيانو رونالدو – رفاييل لياو

وجاء تشكيل تركيا كالآتي:

المرمى: ألتاي بايندير

الدفاع: - زكي شيليك - عبد الكريم بارداكسي- صامت أكادين - فيردي كادويجلو

الوسط: هاكان تشالهان أوجلو- أوركن كوكو - كينان يلدز

الهجوم: يونيس أكجون - باريس يلماز – كريم أكتورك أوجلو

وفاز منتخب البرتغال في المباراة الأولى من المجموعة على التشيك بهدفين لهدف، بينما فاز منتخب تركيا على جورجيا بثلاثية مقابل هدف.

وفي المباراة الثانية من الجولة الثانية للمجموعة تعادل التشيك وجورجيا بهدف لكل منهما.