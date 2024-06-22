رحيل عموتة من تدريب الأردن.. ومواطنه يعوضه

أعلن الاتحاد الأردني رحيل المغربي الحسين عموتة من تدريب منتخب الأردن بسبب ظروف خاصة، وحل مواطنه جمال سلامي خلفا له.

وقاد المدرب المغربي منتخب النشامي للوصول لنهائي كأس آسيا 2023 والخسارة من قطر في المباراة النهائية، كأكبر إنجاز في تاريخ البلاد.

كما ساهم في وصولهم لنهائيات كأس آسيا 2027 والوصول للمرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026 باحتلال صدارة المجموعة.

وأوضح بيان الاتحاد "يقدر الاتحاد الظروف الخاصة التي تحول دون استمرار المدرب عموتة في قيادة النشامى، وبناء عليه فقد وافق مجلس إدارة الإتحاد على طلب المدرب بإنهاء التعاقد معه وجهازه المساعد بالتراضي".

وشدد الاتحاد الأردني لكرة القدم على أن الانجازات التي تحققت تحت قيادة عموتة لمنتخب النشامى ستبقى دائما محط تقدير وعرفان للمدرب من أسرة كرة القدم الأردنية والجماهير الأردنية.

وقاد عموتة منتخب الأردن في 17 مباراة وانتصر في 8 وتعادل في 2 وخسر 7.

‎وسيقدم الاتحاد المدرب الجديد للنشامى رسميا قبل نهاية الشهر الحالي، وفقا للبيان.

وسيضم الجهاز الفني لسلامي مساعدي المدرب عمر نجحي ومصطفى الخلفي ومدرب الحراس أحمد مهمدينا ومدربي اللياقة جواد صبري وكريم ملوش ومحللي الأداء كريم الادريسي ومروان لطفي.

وتوج سلامي من قبل كمدرب بلقب بطولة إفريقيا للمحللين مع المنتخب المغربي، ولقب الدوري المغربي مع نادي الرجاء، بالإضافة الى فوزه بلقب أفضل مدرب في الدوري المغربي ثلاث مرات.