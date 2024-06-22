بمشاركة 25 مدربا.. انطلاق المستوى الثاني للدورة التدريبية للرخصة A

انطلق اليوم السبت المستوى الثاني للدورة التدريبية لمدربى الرخصة A الأفريقية بمركز المنتخبات الوطنية بمشاركة 25 مدربا.

ويستمر المستوى الثاني للدورة التدريبية للرخصة A حتى يوم 27 يونيو.

ويشرف علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم وجمال محمد علي مدير إدارة المدربين بالاتحاد على الدورة.

واشتملت محاضرات الدورة على ورش عمل عن الإعداد البدني والمهاري والخططي ومحاضرات طرق اللعب الحديثة وتحليل الأداء وعلم النفس الرياضى .

وكان المستوى الأول قد انتهى يوم 26 مايو الماضى وحاضر به كل من فتحى نصير وعبد المنعم شطة و جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك ومحمود فايز مدرب منتخب مصر السابق ووائل الرفاعى وأحمد حيدر وأحمد ساهر .