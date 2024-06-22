بمشاركة 25 مدربا.. انطلاق المستوى الثاني للدورة التدريبية للرخصة A

السبت، 22 يونيو 2024 - 16:24

كتب : FilGoal

25 مدربا يشاركون للحصول على الرخصة التدريبية A

انطلق اليوم السبت المستوى الثاني للدورة التدريبية لمدربى الرخصة A الأفريقية بمركز المنتخبات الوطنية بمشاركة 25 مدربا.

ويستمر المستوى الثاني للدورة التدريبية للرخصة A حتى يوم 27 يونيو.

ويشرف علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم وجمال محمد علي مدير إدارة المدربين بالاتحاد على الدورة.

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واشتملت محاضرات الدورة على ورش عمل عن الإعداد البدني والمهاري والخططي ومحاضرات طرق اللعب الحديثة وتحليل الأداء وعلم النفس الرياضى .

وكان المستوى الأول قد انتهى يوم 26 مايو الماضى وحاضر به كل من فتحى نصير وعبد المنعم شطة و جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك ومحمود فايز مدرب منتخب مصر السابق ووائل الرفاعى وأحمد حيدر وأحمد ساهر .

الاتحاد المصري لكرة القدم الرخصة التدريبية
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