ماركا: ريال مدريد يصرف النظر عن ضم ألفونسو ديفيز

السبت، 22 يونيو 2024 - 15:54

كتب : FilGoal

ألفونسو ديفيز وكارلو أنشيلوتي

يبدو أن ريال مدريد اتخذ قراره بعدم التعاقد مع ألفونسو ديفيز الظهير الأيسر لبايرن ميونيخ خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها اليوم السبت أن ريال مدريد يؤمن أنه لا توجد ضرورة قصوى للتعاقد مع ديفيز حاليا.

يأتي ذلك في ظل امتلاكه لفيرلاند ميندي في نفس المركز ومع تألقه خلال الموسم الماضي فمن الصعب تواجد كلا اللاعبين معا.

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وبناء عليه فسيكون الأقرب هو بقاء اللاعب الكندي مع بايرن.

اللاعب صاحب الـ23 عاما انضم إلى بايرن قادما من فانكوفر الأمريكي في سنة 2019.

وينتهي تعاقد ديفيز مع بايرن بنهاية الموسم المقبل ومازالت مفاوضات التجديد بين الطرفين مستمرة.

وخاض ديفيز مع بايرن 195 مباراة سجل خلالهم 11 هدفا وصنع 31 آخرين.

ألفونسو ديفيز بايرن ميونيخ ريال مدريد
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